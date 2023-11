Quanta salute guadagniamo con almeno 30 minuti di camminata al giorno?

Non solo una dieta equilibrata e soggetta a controlli attenti. Il movimento è un altro segreto che non va trascurato per mantenerci in salute e soprattutto sani dentro e fuori. Stiamo parlando, d’altronde, di uno dei capisaldi della prevenzione e della tutela in favore del nostro organismo. Gli esperti raccomandano di avere uno stile di vita attivo dato che già questo diminuisce il rischio di incorrere in patologie di vario tipo. Fra le attività migliori c’è sicuramente la camminata: camminare, infatti, è fonte di molti benefici. Si tratta di un’attività facile, accessibile davvero a tutti. Solo con 30 minuti di camminata al giorno si possono ottenere risultati preziosi.

Sappiamo bene come camminare è l’attività fisica più semplice e naturale del mondo. Non bisogna però dimenticare che occorre mantenere una postura corretta se si vuole attivare bene la muscolatura. Le spalle devono essere bene aperte ma rilassate, il busto eretto, i glutei e l’addome contratti. Prima si deve appoggiare il tallone e poi la punta, contraendo contemporaneamente il polpaccio. Di sicuro tutti lo facciamo più o meno così, ma fateci caso a mantenere un ritmo corretto e una respirazione ampia e costante.

Una camminata attiva senza dubbio tutti i muscoli delle gambe, in particolare del polpaccio, della coscia, dell’addome, del gluteo e del muscolo tibiale anteriore. Si agisce dunque sia a livello muscolare che a livello della circolazione sanguigna.

I muscoli in movimento aiutano a consumare gli zuccheri e i grassi in eccesso, contribuendo a tenere in armonia tutto il metabolismo. Una camminata corretta attiva gli arti superiori a un ritmo sostenuto, infatti si allenano anche i muscoli delle spalle e delle braccia. Un ritmo veloce attiva maggiormente anche gli addominali.

Ricordiamo anche che camminare è un ottimo antistress, soprattutto se i percorsi sono in mezzo al verde. L’attività fisica costante aiuta la produzione di serotonina e beta endorfine. In pratica parliamo di benessere e buon umore in una combinazione salutare.

Con 30 minuti di camminata al giorno, il respiro assume una migliore regolarità, i vasi sanguigni si mantengono elastici e giovani oppongono minore resistenza al passaggio del sangue. Ecco che la pressione si mantiene a livelli più salutari. Camminare tiene allenato il cuore perché lo sollecita a pompare più sangue, il tutto senza metterlo a rischio dato che non parliamo di picchi importanti di sforzo.