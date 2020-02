Quanti soldi riceve Georgina Rodriguez da Cristiano Ronaldo?

L’indiscrezione sulla compagna di Cristiano Ronaldo arriverebbe direttamente dalla Spagna. Nel dettaglio, riguarda l’importo mensile che il calciatore destinerebbe a lei e alla cura dei figli, e quello che guadagna da Instagram.

Georgina Rodriguez, ospite al Festival di Sanremo 2020, ha fatto già parlare di sé. Prima per il cachet da capogiro ricevuto per una sola serata sul palco dell’Ariston (aspramente criticato), e poi per la decisione di devolvere tutto in beneficenza (decisamente più apprezzata dal pubblico).

Ha dato sfoggio della sua bellezza e delle curve mozzafiato. Il compagno l’ha sempre guardata dalle prime file della platea. Sembra avere conquistato il pubblico con la sua semplicità, nonostante la sua vita sia tutt’altro che semplice o scontata.

Le cifre che guadagnerebbe Georgina Rodriguez dalla relazione con Cristiano Ronaldo e dalle pubblicazioni sui social sono notevoli. Tanto da attirare l’attenzione dei media spagnoli.

L’emittente Telecinco, infatti, ha rivelato quanto è destinato alla bella showgirl e ai figli. L’ammontare complessivo va dai 50 ai 100 mila euro al mese.

La modella di origini argentine guadagnerebbe anche 8 mila euro per ogni post su Instagram, che pubblica come testimonial per varie aziende. E poi, dulcis in fundo, per rilasciare un’intervista chiederebbe 100 mila euro. Certamente preziosa una sua dichiarazione.

Considerando quanto guadagna il compagno, la bella argentina si è adeguata agli standard. Quello che però è piaciuto agli italiani è stato il suo atto di generosità nei confronti dei più bisognosi.

Cristiano Ronaldo, quasi commosso, era seduto in platea ad applaudire, mentre la compagna conduceva il festival della canzone italiana insieme ad Amadeus e riceveva una retribuzione non indifferente.

In abito blu, il fuoriclasse della Juventus era in prima fila insieme al direttore di Rai Uno, Stefano Coletta; Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, e il figlio del conduttore. Tutto è bene quel che finisce bene: Georgina ha devoluto l’intero compenso all’ospedale dei bambini Regina Margherita di Torino.