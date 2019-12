Quanto costa il cenone di San Silvestro di Giorgio Locatelli?

Un capodanno dal Masterchef. Dopo avere letto nei giorni scorsi quanto costa il San Silvestro di Antonino Cannavacciuolo e di Bruno Barbieri, è tempo di dare spazio anche a Giorgio Locatelli. Il più internazionale del trio di giudici, che sembra avere trovato nuovo vigore, nonostante l’abbandono di Joe Bastianich.

Giorgio Locatelli è entrato a far parte della squadra di Masterchef dall’edizione 2018, quando è di fatto subentrato a Carlo Cracco dopo l’addio al format di quest’ultimo. Lo chef, che prima di questa esperienza non è era ancora noto a livello televisivo, ha saputo subito immergersi nell’atmosfera e le dinamiche del programma, riuscendo subito a sviluppare una sintonia con il pubblico da casa.

Oltre alla televisione e alla nuova stagione di Masterchef, partita il 19 dicembre, Locatelli non ha affatto abbandonato la sua attività primaria, ovvero quella di stare in cucina. E la realizzazione delle sue aspirazioni professionali ha trovato in Londra il luogo perfetto.

Come i suoi colleghi giudici, anche Giorgio Locatelli lavorerà la sera del 31 dicembre, quando il suo ristorante londinese, Locanda Locatelli, sarà aperto al pubblico per l’ultima cena dell’anno. Se per caso vi doveste trovare in vacanza da quelle parti, è ancora possibile prenotare una cena raffinata per la notte di San Silvestro e sul sito del ristorante è possibile trovare menu e prezzi per la serata.

Questo il menu:

Arrival

Spaghettini Felicetti e Caviale Oscietra;

Selezione di pane, grissini e olive;

Antipasti

Insalata d’astice e mele;

Capesante, cotechino e lenticchie;

Insalata di verdure alla griglia, radicchio, pinoli e basilico.

Pasta

Tortellini in brodo;

Raviolo al tuorlo d’uovo e tartufo bianco;

Risotto alla lepre e liquirizia;

Tagliolini alle ostriche.

Secondi

Filetto di branzino in crosta di erbe e sale;

Tortino di patate ai funghi e formaggio vegano, pure di pastinacca, zucca e mandorle;

Filetto di manzo, torta di patate, tartufo nero pregiato.

Dolci

Degustazione di cioccolato “Amedei”;

Cannoli siciliani;

Tiramisu.

Da bere: Franciacorta Spumante Cuvèe Prestige, Cà Del Bosco NV

Ma veniamo ai prezzi: il costo del cenone di Capodanno 2020 alla Locanda Locatelli a Londra è di 220 sterline, circa 260 euro (vini e bevande escluse). Inevitabile andare a paragonare questo prezzo con quello di altri chef famosi. Così si scopre che se si vuole cenare da Massimo Bottura, bisogna mettersi in tasca da consegnare almeno mille euro per l’Osteria Freancescana. Nulla a che vedere proprio con i 300 euro che vuole Antonino Cannavacciuolo. Carlo Cracco, invece, per il suo San Silvestro chiede nel suo ristorante 600 euro a persona.

