Quanto costa la cena di San Valentino al ristorante di Carlo Cracco?

Ma non è che per caso, ora che è uscito da Masterchef cenare a San Valentino con la propria amata da Carlo Cracco costa un filo meno? Magari ha capito che è tempo di abbassare un po’ i prezzi? O nulla è cambiato?

Cerchiamo di capire quanto costa passare una cena degli innamorati al ristorante del principe degli chef che in questi giorni, poi, è di luna buona, visto che dalle sue cucine proviene uno degli chef che rappresenterà l’Italia alle olimpiadi dei cuochi. Un triangolare che vede in scena Alessandro Bergamo, sous chef al ristorante di Carlo Cracco, in squadra con Lorenzo Alessio (coach) e Francesco Tanese (commis). In tre cercheranno di riportare l’Italia in vetta. E devono vincere. Anche perché Cracco sa bene che tipo di tortura scegliere per il suo vice se perdesse. Dal pelare le patate a scendere…

Tornando al San Valentino, Cracco ha deciso di fare incontrare nel suo ristorante le coppie under 35 e di aprirle a loro con un menù degustazione di tutto punto. La cena di Carlo Cracco per San Valentino comprenderà 5 portate e prevede un abbinamento di vini al calice. Mangiare per ogni coppia costerà 280 euro. La cena al ristorante di corso Vittorio Emanuele II a Milano comincia alle 20.

E per chi volesse spendere un po’ meno e volesse un prodotto culinario firmato Carlo Cracco? Forse è possibile accontentarsi di un piatto – che poi tale non è – che può essere servito freddo. Ed ecco così che è possibile ordinare per le nostre fidanzate da fare stupire il Bacio di Cracco, ovvero tutta una serie di dolci, dolcetti e dolcini al cioccolato che copiano e incollano nel format i più famosi Baci della Perugina, con qualche ingrediente diverso.

Il prezzo minima della confezione è 38 euro, quello massimo 65. Nel primo caso solo dolcetti di cioccolato. Nel secondo si aggiunge una specie di panettone a forma di cioccolatino.

Insomma, non siate avari, mettete mano alle tasche e fate un bel regalo a chi amate. Dolce o salato? Sarà una scelta tutta vostra.

E Carlo Cracco? Intanto, viste le aspirazioni olimpiche dei suoi chef, ha dichiarato che vorrebbe aprire una sua scuola. nsomma, un Masterchef made in Cracco. Vediamo cosa uscirà dalla mente dello chef geniale.

