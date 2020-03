In queste ore sui social si sta parlando tantissimo di un dettaglio relativo al look di Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello Vip. La moglie di Icardi ha infatti sfoggiato, nel corso dell’ultima puntata, degli stivali che hanno attirato l’attenzione degli utenti web. Di che marca sono? Quanto costano? Nelle prossime righe, rispondiamo assieme a queste domande.

Gli stivali che hanno conquistato i social

Osannati da alcuni, oggetto di scherno da parte di altri – c’è chi, ironicamente, si è chiesto se Wanda Nara abbia o meno il porto d’armi – gli stivali di Wanda Nara sono calzature che arrivano fino alla coscia. La loro caratteristica principale riguarda il fatto di essere scamosciati e ricoperto di cristalli Swarowski.

Lo stilista, ossia Philipp Plein, non si è certo fermato qui. Gli stivali scelti da Wanda Nara per la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip sono infatti caratterizzati dalla presenza di numerose borchie e cinturini. Da non trascurare è anche il racco, contraddistinto dalla presenza della testa di un teschio. Queste calzature, che hanno attirato subito l’attenzione dei fan del GF e del web in generale, hanno fatto discutere non solo per la loro particolarissima foggia, ma anche per il prezzo.

Gli stivali indossati da Wanda Nara costano infatti 9.950 euro. Questo prezzo ha ovviamente scatenato anche qualche polemica.

Intendiamoci, c’è anche chi si è lasciato andare a ironia graffiante, paragonando gli stivali di Wanda Nara a quelli di gomma utilizzati per fronteggiare la pioggia. Come è chiaro dalla foto qui sopra, Wanda Nara ha associato gli stivali a un mini dress nero di Guess. In poche parole: la moglie di Icardi si è presentata nello studio del Grande Fratello Vip con un look tanto sexy quanto costoso.

Nel corso dell’ultima puntata, la consorte di Icardi non si è limitata a lasciare a bocca aperta per l’ouftit, ma ha anche rimproverato Fernanda Lessa per la questione dei riti che hanno tanto spaventato Antonella Elia, accusandola di praticare magia nera.

