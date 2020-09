Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata, è una delle influencer più famose. Incinta del terzo figlio che arriverà dopo i gemelli Ale e Leo, ha un patrimonio a dir poco ingente. Scopriamo qualcosa di più in merito.

Quanto guadagna la moglie di Alvaro Morata?

Nata a Venezia nel 1995, Alice Campello è figlia di Andrea, proprietario dell’azienda Campello Motors. Il core business dell’azienda è la distribuzione di auto di marchi di spicco come Fiat e Jeep nel nord Italia. I dati relativi al fatturato del 2017 parlano di 120 milioni di euro.

La Campello ha lavorato per qualche tempo nell’azienda di famiglia, salvo scegliere poi di cambiare strada. Laureata in marketing allo IULM, come già ricordato è un’influencer affermato. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 2,3 milioni di persone.

Basta dare un’occhiata ai post sul suo profilo, che contiene anche diversi contenuti dedicati alla famiglia, per rendersi conto che i marchi che pubblicizza sono a dir poco prestigiosi. Giusto per citare due alternative, parliamo di Chanel e Valentino.

I parametri relativi ai guadagni di un influencer con più di 2 milioni di follower dipendono da diversi fattori e non è possibile fornire un parametro specifico. Di sicuro, chi ha il suo numero di follower può chiedere più di 1000 euro a post. Da considerare quando si parla di quanto guadagna Alice Campello è anche il fatturato di MASQMAI London, brand di cosmetici ecologici.

Tutto questo porta la Campello a vantare un patrimonio che, secondo diverse fonti, è compreso tra 1 e 5 milioni di dollari.

