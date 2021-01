Al centro della scena politica da quasi tre anni, Giuseppe Conte verrà ricordato come il Presidente del Consiglio alla guida del Paese durante l’emergenza più grave dal secondo dopoguerra. Quanto guadagna l’attuale capo del Governo? Scopriamolo assieme!

Quanto è lo stipendio di Giuseppe Conte?

Il nome di Giuseppe Conte figura nella lista dei funzionari statali più pagati al mondo. Questa classifica vede al primo posto il premier di Singapore Lee Hsien. Tornando un attimo ai guadagni di Conte, facciamo presente che lo stipendio del Premier è di 80.000 euro annui netti. Ciò significa che, ogni mese, Giuseppe Conte guadagna 6.700 euro.

Sono numeri sicuramente non bassi, ma che mettono in primo piano un aspetto: si tratta di cifre inferiori rispetto a quelle incassate ogni mese di parlamentari, che arrivano anche a guadagnare il doppio.

Interessante è anche confrontare queste cifre con i redditi pre ingresso in politica. In questo caso ci viene in aiuto la dichiarazione dei redditi di Giuseppe Conte nel 2018. Per quanto riguarda il periodo d’imposta del 2017, l’attuale Premier, ai tempi avvocato e professore universitario, ha dichiarato un reddito di oltre 380mila euro.

