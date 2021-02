Quanto guadagna Mario Draghi? Il patrimonio e lo stipendio del Premier

Nel suo ultimo anno alla BCE, Mario Draghi ha guadagnato circa 34mila euro al mese.

Il suo stipendio da Premier è inferiore a quello di altri omologhi europei.

Il Premier ha un consistente patrimonio immobiliare tra la Toscana, l’Umbria e il Lazio.

Quanto guadagna Mario Draghi? Scopriamo assieme qualcosa di più sullo stipendio e sul patrimonio del neo Premier.

Draghi: quanto guadagnava alla BCE?

Quando si parla della figura di Mario Draghi, è impossibile non chiamare in causa il periodo passato alla guida della BCE. A ottobre 2019, mese in cui ha abbandonato l’incarico di Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi aveva un onorario di 33.995 euro mensili

Più alta è la cifra da lui guadagnata nel 2018, quando il suo stipendio ammontava a oltre 400mila euro.

Draghi: i guadagni da Premier

Dopo aver ricevuto l’incarico di formare un Governo da Sergio Mattarella e averlo accettato con riserva, Mario Draghi ha dato il via alle consultazioni coon partiti e parti sociali, arrivando a formare l’esecutivo.

A quanto ammonta lo stipendio di capo del Governo? in questo caso, parliamo di una cifra dicirca 80mila euro annui netti, inferiore rispetto a quella di altri omologhi europei, a cominciare da Angela Merkel.

Proprietà immobiliari

Mario Draghi e la moglie Serenella, al suo fianco da tantissimo tempo, hanno diverse proprietà immobiliare. Il patrimonio del neo Premier comprende una villa a Lavinio, località balneare del litorale romano, e una proprietà a Città della Pieve (l’Umbria è una terra molto cara alla coppia ed è stata teatro del matrimonio del secondogenito Giacomo nel 2011).

Inoltre, come rivelato dal quotidiano Il Tempo, Mario Draghi sarebbe proprietario di un terzo di una villa situata a Stra, in provincia di Venezia e di una casa e di una cappella in un’altra località veneta, ossia Noventa Padovana.

