Sono passati vent’anni da quando Rocco Casalino era uno dei concorrenti del Grande Fratello, la prima edizione del reality che ha cambiato la storia della tv. Oggi il suo nome è associato alle alte sfere della politica. Rocco Casalino, infatti, è il portavoce di Giuseppe Conte. Quanto guadagna per fare questo lavoro? Scopriamolo assieme.

I guadagni (stratosferici) di Rocco Casalino

A dare informazioni su quanto guadagna Rocco Casalino ci ha pensato Termometro Politico, che ha chiamato in causa una cifra più alta rispetto a quella che finisce in tasca al Premier Giuseppe Conte. Secondo il sito, noto per l’attenzione alla qualità dell’informazione politica, l’ex inquilino della casa di Cinecittà guadagnerebbe 169.556,86 euro annui.

Termometro Politico ha fornito nel dettaglio le cifre che Casalino riceve per le attività che svolge per Palazzo Chigi. In qualità di capo comunicazione dell’esecutivo, l’ex gieffino, recentemente ricordato dall’ex coinquilina Marina La Rosa, riceve 91.696,86 euro. Sono poi da considerare i 59.500 euro di accessori. Il resto, invece, riguarda l’indennità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Casalino (@rocco_casalino) in data: 16 Set 2019 alle ore 10:05 PDT

LEGGI ANCHE: Marina La Rosa su Rocco Casalino: “Nella casa sosteneva di non essere omosessuale”

Come confermato sulle pagine del sito Dagospia, Rocco Casalino, che nei mesi scorsi è stato paparazzato in compagnia dell’attore Gabriele Rossi, guadagna cifre superiori rispetto a quelle dei Parlamentari e, come già ricordato, anche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

LEGGI ANCHE: Gabriele Rossi: chi è il presunto nuovo fidanzato di Rocco Casalino