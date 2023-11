Quasi 2 milioni di euro all’asta per il cappello di Napoleone Bonaparte

All’asta è arrivato a 1,932 milioni di euro (commissioni incluse). Stiamo parlando di un copricapo di Napoleone Bonaparte, l’imperatore dei Francesi che ha conquistato mezza Europa. Il cappello di Napoleone è un famoso bicorno nero con la coccarda blu, bianca e rossa. Si parla già tanto di del celebre condottiero nato ad Ajaccio, in Corsica, proprio perché in questi giorni è in uscita il film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix nei panni dell’imperatore. Non poteva esserci periodo migliore per un’asta simile.

Il cappello ha superato di gran lunga le stime della casa d’aste Osénat. La speciale vendita ha attirato “collezionisti da tutto il mondo”, come hanno affermato dalla sede dell’incanto. La presenza di questo particolare capello, appartenuto a uno dei simboli del XIX secolo, ha suscitato grande entusiasmo. La casa d’aste, infatti, ha anche battuto il proprio record. Nel 2014 era stato venduto un cappello di Napoleone per 1.884 milioni di euro.

Pare ci siano ancora “in giro” una ventina di cappelli di feltro del condottiero e imperatore francese. Quello venduto in quest’ultima asta faceva parte della collezione di Jean-Louis Noisiez, un industriale francese morto lo scorso anno. Tra gli altri oggetti finiti all’asta ci sono anche un piatto d’argento saccheggiato dalla carrozza di Napoleone dopo la sconfitta di Waterloo del 1815. E ancora, un beauty case con uno spazzolino da denti d’argento, dei rasoi, delle forbici e altri oggetti personali.

Secondo gli esperti, nell’arco di quindici anni, Napoleone ha indossato ben 120 di questi cappelli ed è per questo che se ne vedono ogni tanto all’asta, con grande clamore dei collezionisti. “Il cappello rappresenta da solo l’immagine dell’imperatore”, ha dichiarato il direttore dell’asta Jean-Pierre Osènat. Nel 2018, un altro cappello che Napoleone indossò durante la battaglia di Waterloo è arrivato all’asta a Lione e venduto per 350mila euro. Stavolta è stato il turno di un collezionista ben più facoltoso.