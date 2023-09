Questo cane non sembra sopportare molto la performance musicale del padrone (VIDEO)

Sappiamo bene quante cose devono “sopportare” i cani con i loro padroni. Ognuno di queste creature in casa deve stare al gioco, beccarsi tantissime coccole da adulti e piccini. E lo sa bene il protagonista di questa storia cosa significa “sopportazione”. Il cane in questione ha una reazione a dir poco esilarante quando il suo papà umano suona. Il video è una testimonianza decisamente palese di cosa starà pensando il cane durante la performance dell’uomo.

Questo cucciolone sembra davvero che non riesca ad apprezzare l’estro musicale del suo padrone. Anche se il papà di questo adorabile cane suona, ogni volta la sua reazione è davvero divertente. La clip, infatti, dimostra, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, la grande sensibilità degli animali e la loro intelligenza. Questo cane, d’altronde, non fa eccezione. Il papà suona la chitarra e il cane sembra chiedere “pietà”, cercando di far presente che sarebbe meglio smetterla.

Protagonista di questo video è un simpatico cane che a quanto pare non ama ascoltare il padrone mentre suona la chitarra. Appena l’uomo comincia a strimpellare con lo strumento, il cucciolone mette in scena una reazione pazzesca. Sembra suggerire al padrone di smetterla, dato che con la zampa tira giù la mano con la quale il suo papà tocca le corde. In questo modo, infatti, gli impedisce di suonare la chitarra. Come si vede anche dalla foto, lo sguardo del cane sembra essere piuttosto avvilito nel dover ascoltare il padrone suonare.

Per questo motivo, il cane ha capito che deve fare qualsiasi cosa per interromperlo il prima possibile. Come sarebbe capace di farlo se non con la zampa? Il video divertente diffuso sui social dimostra quanto questo cane sia eloquente nel comunicare la sua insofferenza. Non stupisce che animali come lui siano capaci di farsi intendere chiaramente dai padroni. Chissà se l’uomo ha smesso di suonare in casa per colpa (o per merito) del suo amico a quattro zampe.

Il video è diventato in poco tempo virale, in tanti hanno commentato sorridendo di fronte alla reazione del cagnolino e complimentandosi per la ‘trovata geniale’. L’insistenza del cane, con il gesto della sua zampa, ha sempre trovato il modo di comunicargli doveva fermarsi. L’immagine è dolcissima e allo stesso tempo esilarante.