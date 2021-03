“Questo virus non gli ha dato scampo”, morto Roberto Bicocchi

Lutto per la famiglia televisiva di Gambero Rosso, canale tematico dedicato alla cucina. È morto a causa del Covid-19 Roberto Bicocchi, protagonista di Vito con i tuoi, uno dei programmi più amati del canale e molto noto a Bologna.

A darne l’annuncio il figlio Vito Bicocchi sulla pagina Facebook del Gambero Rosso: «Papà Roberto ci ha lasciati. Questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così, ciao Papà».



«Un forte abbraccio e condoglianze a Vito e a tutti i suoi cari. Un grande papà, un grande nonno e un grande uomo. Ciao Roberto», conclude il post.

Tra le diverse manifestazioni d’affetto affidate alla Rete, anche quella dell’ex segretario del PD, Pierluigi Bersani. «Con Roberto Bicocchi, il papà di Vito – scrive su Facebook – non se ne va solo una persona meravigliosa. Se ne va un mondo, se ne va una storia che ci riguarda. Sapremo conservarne il senso? Dovremo comunque provarci, per te e per noi, caro Roberto!».

