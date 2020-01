Raffaella Fico e la foto da ‘urlo’ per cominciare il 2020 alla grande

La donna più bella mai passata dal Grande Fratello. Alta, riccia, sexy, con un fisico da urlo, capace di fare capitolare a fasi alterne Mario Balotelli e che, se non fosse al maschile, con rispetto parlando, sarebbe la classica portatrice sana del suo cognome.

Perché Raffaella Fico, con i suoi 449 mila follower è una fonte di gossip inesauribili, una social influencer, una persona che detta la moda.

Le ultime su di lei dicono pienamente che le piace giocare col suo corpo. Se ne frega del giudizio degli altri. Ognuno lavora con quello che ha in mano. E lei gioca tremendamente, di petto e basa la sua economia anche su ciò sopra cui si siede, che diventa luogo di ammirazione tutte le volte che posta le sue giornate in palestra mentre fa squat.

L’ultimo vedo e non vedo del suo outfit è stato a Capodanno, con un outfit che non ha nascosto l’intero spacco di coscia della ragazza, con in mano un bicchiere di vino bianco. Segue la domanda «E voi con cosa brindate?» e una serie di hashtag per ricevere il maggiore numero di «mi piace» possibili, che se sul cellulare sono nascosti dalle nuove regole di Instagram, se entrate sul social network di foto dal pc. Vi insegniamo un trucco – i numeri sono tutti visibili e recitano oltre 33 mila ‘mi piace’.

Tra questi spacca quello di Anna Falchi, che con Raffaella Fico condivide probabilmente la grandezza del seno, oltre che l’amicizia, anche se, si sa, la ‘mercanzia’ di Anna è figlia della chirurgia plastica, la Fico, invece, porta tutto quello che le ha regalato madre natura. Ma non azzardiamo paragoni.

Alla foto non mancano anche i commenti, conditi dalle più grandi volgarità, ma questa è la tassa da pagare quando lavori con il Web e ti mostri tutta.

Ma d’altra parte, non per essere volgari, con ‘meloni, pere’ e tutto quello che di anatomico si può associare alla frutta, Raffaella era destinata, visto che i suoi genitori sono due fruttivendoli, che l’hanno generata a Cercola, in provincia di Napoli nel 1988.

Il suo boom di popolarità è iniziato nel 2020, quando è arrivata al Grande Fratello. E da allora la ‘locomotiva Fico’ non si è più fermata. Nel mezzo la storia d’amore con Mario Balotelli, uomo che le ha dato il piacere di una figlia, ma che l’ha fatta soffrire. I due alternano momenti di compatibilità a totale lontananza. Alla Fico, che ha già postato oggi la prima foto del 2020, auguriamo buon anno.

