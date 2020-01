Raffaello Mazzoni: chi è, età, La Pupa e il Secchione, Instagram

È tutto fuorché uno sconosciuto nel mondo dello spettacolo: Raffaello Mazzoni è arrivato a La Pupa e Il Secchione per arricchire la schiera di intellettuali che dovranno fare coppia (e trasferire i loro saperi) a delle bellissime ragazze, ma si era già fatto conoscere in precedenza.

Sì, perché Mazzoni, soprannominato Il Conte, aveva già partecipato al dating show Take Me Out, condotto da Katia Follesa e Gabriele Corsi. E si era fatto notare per il suo piglio particolare, tanto profondo quanto elegante. Adesso è accoppiato con Angelica Preziosi e per lei sembra già aver perso la testa.

Chi è e quanti anni ha Raffaello Mazzoni?

Classe 1989, Raffaello Mazzoni ha 30 anni ed è nato a Bologna. Da qualche anno però vive a Firenze e fa la spola tra diverse città, grazie ai suoi lavori di altissimo rilievo. È una persona molto profonda e non è propriamente un topo da biblioteca: pur avendo passioni da secchione, infatti, è molto socievole e cerca sempre di mettersi in gioco.

Sa prendersi in giro ed è molto riflessivo: condivide molto spesso con amici e parenti pensieri sulla vita e sulle relazioni interpersonali, e cerca anche di essere un buon ascoltatore. È molto legato alla madre e alla sorella.

Raffaello Mazzoni, la sua vita e le sue passioni

Raffaello Mazzoni ha studiato presso la Facoltà di Farmacia a Rimini. Si è laureato a pieni voti ed è poi volato a Düsseldorf, dove è stato scelto per un dottorato di ricerca.

Dopo essersi distinto anche durante questa esperienza ha vissuto per un periodo a Firenze e poi è stato scelto per diventare ricercatore e medico e analista presso la clinica ufficiale della Juventus. Si è così trasferito a Torino.

Appassionato di matematica, cruciverba e quiz, Raffaello adora leggere e scrivere e ama filosofeggiare. Ha anche una notevole conoscenza cinematografica e musicale. Non disdegna il mondo dello spettacolo e adora avere dei fan: in questo senso è decisamente un Secchione atipico.

Il suo soprannome ufficiale è Il Conte, perché tanti anni fa, a una festa di laurea di un amico, si presentò vestito in modo anche fin troppo elegante, con tanto di Papillon. Una curiosità: è discendente diretto di Niccolò Machiavelli, ma non ha una famiglia nobiliare.

Raffaello Mazzoni, Instagram e i suoi post

Raffaello Mazzoni ha un bel rapporto con i social e in particolare con Instagram. Sul suo profilo, @ilcontemazzoni, dispensa consigli a tutti i follower con #direttaconilconte, che però per il momento è sospeso per via del suo impegno con La Pupa e il Secchione.

Fa post molto lunghi e riflessivi, cercando di ispirare chi lo legge. Ha un vero animo da gentleman e sembra che sia già molto affiatato con la sua Angelica. Come andrà a finire?