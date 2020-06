Ragazzo ruba una baguette, il panettiere gli offre un lavoro

Un ragazzo incappucciato ruba una baguette. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, scassina il distributore automatico di pane installato per la strada e viene ripreso dalla telecamera di videosorveglianza.

L’11 giugno Audrey, la proprietaria fa riparare il distributore e decide di lasciare un messaggio su Facebook rivolto proprio al ladro : «Questo messaggio è indirizzato al giovane ozioso che ha provato a svaligiare la macchina per le baguette». Inizialmente il tono è di rimprovero, ma poi improvvisamente muta e lascia tutti di stucco.

«Ti offriamo un lavoro così ti tiriamo fuori dalla strada sbagliata. Avrai uno stipendio che avrai guadagnato con le tue forze e la tua fatica»: queste le parole che celano il profondo senso civico di Audrey Aubinais, titolare di una panetteria di Châteaubriant, che si è rivolta direttamente al ragazzo che ruba una baguette dal suo negozio.

● LA BOULANGÈRE OFFRE UN TRAVAIL À SON CAMBRIOLEUR ● Mais la gérante, installée en Loire-Atlantique, n'a pas perdu son… Pubblicato da Les Nouvelles de la Boulangerie Pâtisserie su Lunedì 15 giugno 2020

«Per tirarti fuori dalla strada sbagliata in cui sembri essere stato inghiottito (probabilmente perché non hai un modello intorno a te, non è colpa tua) ti proponiamo un lavoro. Stiamo cercando un giovane apprendista in panificio. Se leggi questo messaggio puoi presentarti per il lavoro e ti accoglieremo con tutto il cuore che abbiamo e tutta la generosità che ci caratterizza».

E ancora: «Ti trasmetteremo tutti i valori di rispetto di sé e degli altri, del lavoro, della soddisfazione del compito svolto e ben fatto. Alla fine vedrai che non è così difficile iniziare a lavorare. Nulla è immutabile, tutto può cambiare. Allora forse ci vediamo presto…».

Il lavoro del fornaio non è certo dei più semplici, prevede orari duri e ritmi difficile da sostenere, ma quello che ci auguriamo è che il giovane decida di accettare e di uscire dalla condizione di povertà che attanaglia troppe persone in tutto il mondo.