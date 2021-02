Raimondo Todaro: “Mia figlia è l’unica donna della mia vita”

Raimondo Todaro ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo.

Todaro ha parlato anche di Elisa Isoardi.

Raimondo Todaro, attualmente impegnato con il programma Il Cantante Mascherato di cui cura le coreografie, ha rilascito un’intervista al settimanale Nuovo parlando della sua situazione sentimentale.

Raimondo Todaro smentisce il flirt con Sara Arfaoui

Ufficialmente single da diverso tempo ormai – dopo mesi e mesi di gossip e a seguito della storia d’amore tra lei e Valentin Alexandru Dumitru, ha dichiarato di aver messo fine alla relazione con Francesca Tocca già nel 2019 – Raimondo Todaro è stato, nei mesi scorsi, al centro del gossip prima per la sua complicità con Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle e, chiuso il programma, per un presunto flirt con la professoressa de L’Eredità Sara Arfaoui.

Nel corso dell’intervista al settimanale Nuovo, ha chiarito la situazione, spiegando come stanno davvero le cose.

Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine.

Come già detto, il ballerino e coreografo siciliano ha avuto modo di parlare anche del rapporto con Elisa Isoardi, che tanto ha fatto sognare i fan del dance show di Milly Carlucci. Il pubblico del programma ha sperato fino all’ultimo nella nascita di un sentimento speciale tra loro. La situazione è ben diversa e la ex conduttrice de La Prova del Cuoco e il ballerino sono solo amici.

«Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre»

