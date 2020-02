Raoul Bova irriconoscibile e ingrassato: fan senza parole

Raoul Bova e il suo fisico statuario: tutte le donne di Italia, e non solo loro, lo hanno sempre ammirato e desiderato. Chi non ha sognato davanti a un film interpretato dal bel tenebroso? Adesso, però, alcune certezze che sembravano immutabili rischiano di venire a mancare. E i fan dell’attore manifestano tutta la loro ‘preoccupazione’ circa la forma fisica messa in mostra sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Pare, infatti, che Raul non abbia problemi a mostrarsi in pubblico, un po’ di pancetta non lo spaventa e non gli fa certo perdere sicurezza in se stesso. E d’altra parte una considerazione è d’obbligo: quanti chili dovrebbe mettere su prima di essere considerato ‘brutto’?

Non si può negare che il protagonista di Perfetti sconosciuti, e compagno della bellissima Rocio Muñoz Morales, si sia lasciato andare e abbia preso qualche chiletto, ma resta comunque uno degli uomini più belli del panorama cinematografico del Paese.

Ha perso l’addome a tartaruga, ma non ha perso il suo fascino, mostrato con orgoglio sui profili social, in particolare Instagram. Raoul Bova si gode comunque le vacanze al mare e si rilassa in attesa di ricominciare con i suoi impegni lavorativi. E chissà che, nel frattempo, non faccia un po’ di attività fisica per rassicurare i suoi fan. Quanto gli serve, d’altronde? Un paio di orette in palestra e passa la paura, dei suoi follower.

L’abitudine di non ‘mettersi in tiro’, anche perché non ce n’è bisogno, è di famiglia. Una delle foto più belle pubblicate dalla coppia Bova-Muñoz Morales è senza trucco e molto spontanea. L’attrice spagnola l’ha condivisa, mostrando un momento di intimità sul divano del salotto di casa: «Non sarà la nostra miglior foto… Ma è la più vera del mondo!», commenta Rocio, «Perché io e te siamo proprio così».

