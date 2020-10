Record di nuovi contagi in Campania: 1.261 nelle ultime 24 ore

Record di casi di coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: 1.261 positivi su 14.422 tamponi. Ne ha dato notizia, in diretta su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

De Luca ha annunciato ulteriori misure restrittive: «Probabilmente prenderemo decisioni di blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche nei prossimi giorni. Faremo un confronto con il ministero dell’Interno e con le forze di polizia. Se decidiamo questa misura, occorre che ci siano controlli e sanzioni rigorose. Quando discutiamo di blocco delle epidemie, chi diffonde l’epidemia deve essere considerato uno che compie un reato in flagranza, con tutto quello che ne consegue».

De Luca ha poi spiegato: «Per quanto riguarda la scuola ieri abbiamo valutato tutto, ma alla fine abbiamo deciso non di chiudere, è una notizia sbagliata arrivata sugli organi d’informazione, ma di fare didattica a distanza per 15 giorni per cercare di contenere l’onda di contagio».

«Qualcuno ha detto che non era la priorità – ha aggiunto De Luca – ma non c’è una priorità quando hai quei numeri. Quando devi contenere l’ondata devi prendere una, due tre e quattro decisioni che, tutte insieme, ti aiutano a contenere il contagio. Alcune decisioni sono più importanti, altre meno, ma è l’insieme delle decisioni prese che può produrre il risultato. La decisione è stata presa per due obiettivi fondamentali: ridurre al massimo luoghi e occasioni di assembramento e cercare di frenare per quanto possibile la mobilità e il contagio sui mezzi di trasporto».

