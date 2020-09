Referendum 2020: quesito, quando e dove si vota, quorum

Gli elettori italiani si apprestano, il 20 e il 21 settembre, a tornare alle urne per diversi appuntamenti. Tra questi, rientra il referendum per il taglio dei parlamentari. Nelle prossime righe, vediamo assieme le risposte ai principali interrogativi sul Referendum 2020.

Qual è il quesito referendario?

Il quesito referendario è il seguente:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente”Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”

Quando e dove si vota per il Referendum 2020?

Si voterà domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. In alcune zone d’Italia, per esempio la Campania e le Marche, la chiamata alle urne per il Referendum 2020 corrisponde a quella delle consultazioni per le elezioni Regionali. Da non dimenticare sono anche le elezioni Comunali, per le quali si andrà al ballottaggio, eventualmente, il 4 e il 5 ottobre. Le urne saranno aperte domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 21 settembre dalle 7.00 alle 15.00.

Hanno diritto di esprimere il proprio voto i cittadini iscritti alle liste elettorali maggiorenni dal 20 settembre 2020. Ovviamente, per votare è necessario presentarsi al seggio indicato sulla propria tessera elettorale.

LEGGI ANCHE: Coronavirus in Italia: 1326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore

Per il Referendum 2020 è necessario il raggiungimento del quorum?

No, trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è necessario il raggiungimento del quorum.

Referendum 2020 ed emergenza Covid-19: ecco cosa sapere

Il Referendum 2020 è una consultazione particolare per via dell’emergenza Covid-19 in corso. Fondamentale a tal proposito è sapere che l’accesso ai seggi sarà contingentato e con la mascherina e che saranno presenti dispenser di gel disinfettante.

Per quanto riguarda la situazione degli elettori ospedalizzati, specifichiamo che, in tutti i nosocomi con almeno 100 posti letto e reparti predisposti a ospitare pazienti Covid, verranno allestite delle apposite sezioni elettorali.

Chi si trova in quarantena, isolamento fiduciario o trattamento domiciliare, tra il 10 e il 15 settembre ha la possibilità di far pervenire al proprio Comune una dichiarazione in cui sottolinea la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, che deve essere ovviamente indicato.

LEGGI ANCHE: Disinfettare e riutilizzare la mascherina? Si può: ecco come fare