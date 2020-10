Regali di Natale beauty: 10 idee infallibili per lei

Un regalo a tema beauty sarà sempre una sorpresa gradita, soprattutto a Natale, quando complice lo stress delle festività e in vista del Capodanno abbiamo tutti voglia di coccolarci un po’ di più. Ecco una selezione di 10 idee regalo per lei dedicate alla bellezza, dal successo assicurato.

In primo luogo, un set completo di prodotti per la cura del viso o del corpo resta un must in tema di regali natalizi. Ad esempio una combinazione di latte detergente, siero, tonico e crema viso, oppure maschera idratante e contorno occhi. Per il corpo invece potreste optare per crema idratante e scrub levigante: l’importante è che la scelta sia pensata per le esigenze della persona che riceverà il regalo.

In alternativa, una palette per il trucco in limited edition del brand preferito della vostra amica, magari con colori un po’ diversi dal solito, per darle un’ispirazione a osare di più col make up oppure un face roller in giada per mantenere la pelle levigata e luminosa. Il rullo massaggiante tonifica il volto e stimola il drenaggio donando un effetto disteso e luminoso.

Altra idea regalo molto apprezzata potrebbe essere un kit beauty dedicato alle mani, che mai come in questo 2020 sono sottoposte a stress: via libera quindi a crema, maschera idratante e naturalmente un immancabile gel sanificante.

Un’idea regalo originale per il Natale 2020 potrebbe essere un abbonamento alla beauty box di Abiby, una vera e propria chicca per tutte le beauty addicted, che permette di ricevere ogni mese direttamente a casa propria tanti nuovi prodotti beauty di qualità, tutti da scoprire. I prodotti sono accuratamente selezionati e permettono a tutte le appassionate di bellezza di scoprire per prime i nuovi brand, di rimanere sempre aggiornate sulle tendenze e di entrare a far parte di una vera e propria community dedicata al beauty.

Spazio anche ai buoni validi per un trattamento nella vostra spa preferita: vale tutto, dal massaggio con le pietre calde al bagno nel vino, purché sia qualcosa di speciale, che la vostra amica non si concederebbe mai da sola oppure un kit di prodotti beauty in travel size per l’amica giramondo: finalmente ogni volta che dovrà prendere un aereo potrà portare con sé i suoi prodotti preferiti. Basta aggiungere anche una mascherina per gli occhi e il perfetto kit da viaggio è completo.

Infine, alcune idee regalo senza tempo: un profumo iconico e lussuoso, di quelli a cui è impossibile resistere, un set con bagno doccia, sali da bagno, scrub e olio per il corpo per vivere l’esperienza dell’hammam nel bagno di casa oppure un calendario dell’avvento del brand preferito della vostra amica: in questo caso però dovrete consegnarle il regalo per tempo!