Riapertura delle scuole? Ricciardi: “Non è il caso”, ecco perché

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha affermato: «Per abbassare davvero la curva dei contagi, lo abbiamo visto, l’unica strada è quella di lockdown lunghi e nazionali. Anche la ‘zona rossa’ ora in vigore andrebbe prolungata, almeno fino a metà gennaio, se vogliamo vedere effetti positivi. Se dal 7 gennaio, di colpo, facciamo riprendere tutte le attività, assisteremo certamente a un rialzo della curva epidemica».

Quindi, non dovrebbero riprendere nemmeno le lezioni in presenza a scuola? L’esperto ha detto: «So che è impopolare dirlo, ma non è il caso. Si possono riportare i ragazzi in classe solo con una circolazione bassa del virus, non con quella attuale. Le scuole sono ambienti sicuri, ma è la situazione esterna a sconsigliarne la riapertura. Altrimenti rischiamo di richiuderle nel giro di poche settimane».

LEGGI ANCHE: Infermiere si vaccina contro il Covid-19 ma è positivo dopo pochi giorni.