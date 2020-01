Riki: età, vero nome, vita privata, Festival di Sanremo 2020, Instagram

Riccardo Marcuzzo, conosciuto con il nome d’arte di Riki, è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2020. Sul palco dell’Ariston porterà il brano Lo Sappiamo Entrambi. Se vuoi maggiori informazioni sulla sua carriera e sulla vita privata, continua a leggere il nostro articolo.

Chi è Riccardo Marcuzzo

Riccardo Riki Marcuzzo è nato a Segrate, in provincia di Milano, il 4 febbraio 1992. La sua passione per la musica inizia molto presto. Tra gli aneddoti più interessanti in merito ricordiamo quello riguardante il primo brano da lui composto, dedicato a un taglio che si è procurato da piccolo durante una vacanza al mare con i genitori.

Diplomato allo IED, è diventato famoso partecipando alla sedicesima edizione del talent Amici e conquistando il secondo posto. Grazie al programma di Maria De Filippi prende il via la sua carriera di cantante, ma anche il sodalizio artistico con Francesco Facchinetti, che diventa il suo manager.

Proseguendo con le tappe importanti della sua carriera ricordiamo la pubblicazione di Perdo le Parole, il primo EP. Grazie a questo lavoro discografico, Riki conquista e mantiene i primi posti in classifica per diverso tempo e, a un mese e mezzo dall’uscita, conquista il disco di platino. Il suo album d’esordio è invece Mania, un album caratterizzato dalla presenza di 11 brani.

Il periodo lontano dai riflettori

Nel giugno 2018, i numerosi fan di Marcuzzo si sono preoccupati e hanno pensato all’attacco di un hacker sul suo seguitissimo profilo Instagram @about_riki.

A rassicurare tutti ci ha pensato Francesco Facchinetti, che ha parlato della necessità di Riki di staccare un attimo e di riposarsi. Pochi giorni prima della chiusura del profilo Instagram, il cantante milanese aveva scatenato i gossip in merito a un suo momento down con un’intervista a Vanity Fair nella quale esprimeva la volontà di non vivere i medesimi problemi di celebrità fortemente sotto pressione come Justin Bieber e Avicii.

Vita privata

Riccardo Marcuzzo – ai tempi di Amici al centro di un gossip relativo a un presunto flirt con Aurora Ramazzotti – è fidanzato con Sara Gotti. Ventidue anni, studentessa di Marketing a Milano, è nata il 4 febbraio proprio come il celebre compagno.

Riki ha parlato di lei nel corso di un’ospitata a Verissimo lo scorso novembre, affermando di essere legato alla giovane da un anno e mezzo. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ha definita una persona genuina e pura e ha dichiarato che non le interessano in alcun modo il successo e il gossip.