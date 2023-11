Risolvi questa equazione spostando un solo fiammifero entro 8 secondi

Vi piacciono i numeri? Allora siete nel posto giusto, e qui non basta saper far bene di calcolo. Bisogna usare la logica. Si tratta di una sfida matematica di un elevato livello di difficoltà. Obiettivo di questa sfida: bisogna correggere l’equazione composta da questo numero limitato di pannelli, ricordano dei fiammiferi se vedete bene. E con una sola mossa, un solo fiammifero da spostare.

Per rientrare tra i pochi utenti che ci sono riusciti, c’è un limite di tempo di 8 secondi, e sfidare amici e parenti renderà davvero interessante il raffronto per chi impiega meno tempo per la soluzione. In pochi ci sono riusciti entro 8 secondi, quindi, saresti uno dei migliori se rientri nel tempo stabilito.

Per un test del genere serve soprattutto avere una buona capacità logica per comprendere rapidamente quale fiammifero spostare e dove. Quale mossa compiere.

Come vedete, l’equazione è sbagliata e presenta questa composizione: 9 + 0 = 0. C’è sicuramente un modo per risolverla spostando un fiammifero presente nell’immagine. Ma il tempo stringe!

Adesso state molto attenti e osservate bene l’immagine. Successivamente, scendendo più in basso nell’articolo verranno mostrati i movimenti che si dovrebbero fare. Tentate una soluzione e successivamente andate a controllare in fondo all’articolo.

Soluzione, che fiammifero spostare?

Andiamo alla modifica da fare: il passo fondamentale da fare è notare che i fiammiferi si possono spostare da un numero all’altro per cambiare il senso e quindi il valore ma anche all’interno dello stesso numero. Si può togliere o spostare un fiammifero anche da un simbolo! Ci avevi pensato? Vediamo come.

Arrivati a questo punto ci troviamo davanti, spostiamo un fiammifero dal numero contenuto nel risultato, dallo zero, il risultato errato sparirà se spostiamo un fiammifero sullo stesso numero, avendo così un 9 invece dello 0. Il fiammifero in basso a sinistra diventa quello centrale del (nuovo numero) 9. Ci troviamo davanti all’equazione corretta che corrisponde a 9 + 0 = 9. Il risultato è corretto. Non è la sola soluzione. Possiamo fare lo stesso (ma all’inverso) trasformando il primo 9 in uno 0, ottenendo 0 + 0 = 0.