Risotto al taleggio, la ricetta di un primo gustosissimo

Quando si parla di primi piatti gustosi, non si può non chiamare in causa i risotti. Tra le tante declinazioni di questa ricetta troviamo il risotto al taleggio. Come si prepara? Vediamo la ricetta nelle prossime righe.

Ingredienti

Le dosi che andremo ad elencare vanno bene per circa 4 porzioni

320 grammi circa di riso Carnaroli

500 grammi di taleggio

Un bicchiere piccolo di grappa

una noce di burro

Un bicchierino di aceto balsamico

Sale q.b.

LEGGI ANCHE: Risotto, errori da evitare quando lo cuciniamo

Svolgimento

La preparazione di questo risotto inizia tagliando il formaggio a cubetti. Nel frattempo, si mette una pentola d’acqua sul fuoco e la si lascia lì fino a quando non bolle. Fondamentale è anche focalizzarsi sul riso, che deve essere posizionato in una casseruola e lasciato tostare (attenzione, rigorosamente a secco).

Una volta archiviato questo step, si sfuma aggiungendo la grappa e si procede aggiungendo acqua bollente. Quanta, di preciso? La quantità sufficiente per arrivare a coprire il riso a filo.

A questo punto, si alza un po’ il fuoco fino a portarlo a fiamma moderata e si mescola. Non appena ci si accorge che il risotto è sufficientemente al dente, si toglie la pentola dal fuoco e si aggiungono il formaggio e il burro, così da far mantecare al meglio.

Ora il risotto al taleggio è pronto per essere portato in tavola: basta suddividerlo tra i vari piatti e condirlo con un goccio di aceto balsamico.

LEGGI ANCHE: Risotto alla milanese: la ricetta perfetta