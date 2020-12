Risotto alla crema di scampi, un primo piatto perfetto per Capodanno

La sera di San Silvestro è imminente e, anche se sarà oggettivamente diversa rispetto a quella che degli anni scorsi, nessuno vieta di omaggiarla con dei piatti speciali, da gustare con le persone che potranno essere con noi. Oggi ci concentriamo su un primo delizioso: il risotto alla crema di scampi. Scopriamo la ricetta nelle prossime righe.

Ingredienti

Le dosi che stiamo per presentare vanno bene per 4 persone.

320 grammi circa di riso

80 grammi di gamberi

3/4 scalogni

un paio di noci di burro

3 cucchiai di panna da cucina

Brandy (1 bicchiere)

Vino bianco (mezzo bicchiere circa)

Un pomodoro

Olio extra vergine di oliva q.b.

erba cipollina

sale

pepe

Ecco, invece, cosa bisogna procurarsi per prepare il fumetto di crostacei:

Una cipolla

4/5 pomodorini

Un cucchiaio di olio extra vergine di oliva

Sale q.b.

Teste di gamberi

Svolgimento

La preparazione di questo straordinario risotto inizia pulendo gli scampi. Attenzione: non bisogna dedicarsi a tutti. Almeno quattro, infatti, devono essere lasciati da parte per decorare il piatto. A tutti gli altri bisogna invece staccare le teste dal corpo per poi utilizzarle successivamente per il fumetto.

Archiviato questo step, arriva il momento di dedicarsi allo scalogno, che dovrebbe essere tritato in una casseruola assieme a una noce di burro. Successivamente arriva il momento di aggiungere gli scampi sgusciati, cuocendo per un paio di minuti e sfumando il tutto con vino bianco e brandy.

A questo punto, si tolgono gli scampi dal fuoco e li si fa raffreddare un po’ fino a quando non arriva il momento di frullarli (va benissimo il minipimer). Mentre si procede a frullare, bisogna aggiungere un paio di cucchiai di panna da cucina. Una volta che la crema è pronta, va lasciata da parte e salata.

Cosa succede adesso? Che ci si deve dedicare alla preparazione del fumetto, cuocendo assieme le teste degli scampi, una carota, i pomodorini e la cipolla. In questa fase, servono un cucchiaio d’olio e un po’ di vino bianco.

Il fumetto va fatto cuocere per una trentina di minuti, facendo attenzione a schiumare bene. Una volta pronto, va lasciato da parte. A questo punto, si prende una casseruola dove preparare un soffritto e si aggiunge il riso, che deve essere fatto tostare.

Il passo successivo prevede il fatto di sfumarlo con il vino bianco e di cuocerlo piano piano con l’aiuto del fumetto di crostacei. A circa dieci minuti dalla fine della cottura, si aggiunge la crema di scampi e il pomodoro adeguatamente privato dei semini. Il risotto va poi fatto mantecare con il parmigiano.

