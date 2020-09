Non è certo un periodo tranquillo per chi deve prendere aerei. A causa dell’emergenza Covid-19, che ha coinvolto il mondo intero, tra ritardi, cancellazioni e preoccupazioni viaggiare in aereo è molto diverso rispetto all’inizio dell’anno.

A far ritardare i voli, però, non ci pensano solo i problemi derivanti dall’emergenza sanitaria. Lo sanno bene alcuni passeggeri che, domenica scorsa, si sono trovati davanti a una rissa tra due donne.

Il litigio presso l’aeroporto LaGuardia

Il fatto si è verificato domenica scorsa presso l’aeroporto LaGuardia di New York. Durante l’imbarco di un volo della compagnia Delta, due passeggere hanno iniziato un alterco fisico. Nel video, diffuso sui social da una persona ivi presente, si vedono le due donne che hanno un violento confronto.

LEGGI ANCHE: Si tuffa in acqua per salvare il figlio insieme a un amico: muore annegato

Nella clip, della durata di poco meno di un minuto, si vede un’assistente di volo che, sconcertata, chiede aiuto per risolvere la situazione, mentre la folla si raduna per guardare cosa sta succedendo.

Secondo quanto riportato sulle pagine del Daily Mail, sembra che, in sottofondo, una persona presente sul luogo abbia detto “Vieni a prendere Aaliyah, sta facendo una rissa!”. Il nome in questione è stato ripetuto da una donna vestita di bianco che, avvicinatasi alla coppia, si è rivolta a una delle due donne dicendo “Aaliyah, basta, basta!”. Subito dopo, un uomo si è fatto avanti per aiutare a separarle.

LEGGI ANCHE: Sudan, le mutilazioni genitali femminili sono diventate reato