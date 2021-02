Ritrovati i cani di Lady Gaga, guarda il video del rapimento

I cani di Lady Gaga erano stati rapiti nei giorni scorsi.

La pop star ha offerto a chiunque li avesse ritrovati una ricompensa di 500mila dollari.

Il rapimento è avvenuto mentre Lady Gaga si trovava a Roma per girare il film sul delitto Gucci.

Buone notizie per Lady Gaga: i suoi cani, rapiti nei giorni scorsi durante un’uscita con il dog sitter ferito a colpi di pistola, sono stati ritrovati. Una donna, infatti, li ha consegnati all polizia di Los Angeles.

Il rapimento durante il soggiorno romano della pop star

Il rapimento è avvenuto mentre Lady Gaga si trovava a Roma per girare il film Gucci, nuova fatica dietro la macchina da presa di Ridley Scott e pellicola che, come è chiaro dal titolo, è dedicata al delitto di Maurizio Gucci. Germanotta interpreta Patrizia Reggiani, la ex moglie del magnate della moda principale accusata della sua morte (la Reggiani ha chiuso definitivamente in questi giorni tutte le sue pendenze con la giustizia).

LEGGI ANCHE: Lady Gaga sul Coronavirus: “Ho parlato con Dio: ce la faremo”

Ricevuta la notizia del rapimento, la pop star ha pubblicato su Instagram un appello per ritrovare i due bulldog, offrendo mezzo milione di dollari a chiunque li avesse riportati a casa.

Alla notizia del ritrovamento dei cani, la pop star sarebbe scoppiata in lacrime. Dei rapitori si sono per ora perse le tracce. Stando a quanto si è appreso, la donna che ha trovato i cani non sarebbe coinvolta nel loro rapimento ma le indagini sono ancora in corso.

Alla polizia, poi, non è piaciuta l’idea di Lady Gaga di chiedere un riscatto di 500mila dollari perché potrebbe spingere altri criminali a fare altrettanto con gli altri VIP di Hollywood.

Infine, è stato diffuso il video del rapimento:

LEGGI ANCHE: Chi è Natali Germanotta, la sorella di Lady Gaga