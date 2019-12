Robbie Williams: “La Sardegna è troppo cara anche per me”

Robbie Williams contro la Sardegna. Letto così sembra il titolo di un film peplum anni Cinquanta. Ma di fatto è così. L’artista è stato in Italia per cantare alla finale di X Factor e promuovere il suo disco di Natale.

Ma in queste ore a scaldare gli animi non è né la sua presenza né la sua voce spettacolare. Il cantante, infatti, ha sollevato qualche malumore – soprattutto italiano – dopo una frase che si è lasciato sfuggire.

«Che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventato troppo caro, la Sardegna… È cara anche per me». Ecco, questa è la frase incriminata che non va giù ai più.

Robbie Williams – scrive Tgcom24 – ha detto queste parole nel corso di un’intervista per Tim Radio. Ma come mai è finito a parlare dell’Italia? L’artista, nei giorni scorsi, era nel nostro Paese perché ospite d’onore della finale di X Factor e per presentare il suo ultimo album, dedicato interamente al Natale The Christmas Present. Così, per ringraziarci dell’ospitalità, si è scagliato contro la Sardegna.

LEGGI ANCHE: Chi è Elisabetta Muscarello: la moglie di Antonio Conte.

Ovviamente, si è aperto un durissimo dibattito. Da una parte c’è chi ha accolto positivamente le sue parole e le ha condivise pienamente. Dall’altra c’è chi non le ha minimante tollerate. Molti utenti, infatti, sui social si sono sbizzarriti. E per prima cosa hanno preso le difese della terra sarda, poi hanno giudicato non troppo veritiero il pensiero di Robbie. «Con tutti i soldi che guadagni vieni a dirci che non puoi stare in Sardegna? Ma finiscila di prenderci per il culo», scrive un utente. E un altro gli fa eco: «La Sardegna troppo cara per te? Non siamo tutti scemi e queste pseudo battute non fanno ridere nessuno».

Ecco, questa è l’aria che si respira sui social. Nessuno mette in discussione le doti canore del celebre artista. Qualcuno, però, fa notare l’uscita «poco carina», ma soprattutto «poco veritiera per uno che è abituato a lusso, sfarzo e a spostarsi con jet privati».

Ma c’è anche qualcun’altro che va a scavare nel passato dell’artista e tira fuori un ‘simpatico’ retroscena. Nel 2015, infatti, il cantante si è esibito in un live nell’esclusiva Cala di Volpe. «Quindi il concerto in Costa Smeralda, pagato a suon di milioni, era un lavoretto stagionale per pagarsi la vacanza?», ha commentato subito un utente su Twitter. Come ricorda Tgcom24, infatti, dopo quella performance davvero improponibile – 2.500 euro a biglietto per 800 spettatori – Robbie Williams è tornato in Sardegna nel 2017. Frasi e incoerenze da vip. Ma a Robbie si perdona tutto.

LEGGI ANCHE: Ricky Martin papà per la quarta volta.