Roberta Morise parla dell’addio a I Fatti Vostri e Magalli si sfoga su Facebook

Quella 2020/2021 sarà una stagione di cambiamenti importanti per la Rai. Tra gli addii illustri è possibile citare quello di Roberta Morise alla trasmissione I Fatti Vostri.

Ormai è ufficiale: la conduttrice calabrese, che nel 2004 ha partecipato a Miss Italia e che ha avuto per diversi anni una storia con Carlo Conti, non sarà più a fianco di Giancarlo Magalli.

Questa novità, che come già detto non è certo l’unica che si attende per la prossima stagione Rai, è stata accolta da indiscrezioni relative a un presunto ruolo di Giancarlo Magalli nella sostituzione della compagna di viaggio, al posto della quale potrebbe arrivare Samanta Togni.

Il conduttore romano, al centro dell’attenzione nei mesi scorsi per via dei suoi contrasti con l’inquilina della casa del Grande Fratello Vip 4 Adriana Volpe, ha risposto con uno sfogo sul suo profilo Facebook.

Lo sfogo di Giancarlo Magalli

Il celebre conduttore ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post al veleno, nel quale si scaglia contro un sito che lo ha accusato, senza mezzi termini, di avere un ruolo nella sostituzione della Morise alla guida de I Fatti Vostri.

Più Donna si conferma uno degli pseudo siti giornalistici acchiappaclic più bugiardi e ingannatori. Sapendo della mia… Pubblicato da Giancarlo Magalli su Giovedì 18 giugno 2020

Non è la prima volta che Magalli si trova a dover smentire dei dissapori nel rapporto con la Morise. Questa volta, però, lo ha fatto mettendo in primo piano toni molto accesi, senza dubbio per via dell’indiscrezione pesante che lo ha coinvolto.

Come ha reagito invece Roberta Morise? La conduttrice, classe 1986, ha rilasciato un’intervista a VeroTV. In questa occasione, ha specificato di non sapere ancora nulla in merito a una sua possibile partecipazione nelle vesti di concorrente a Tale & Quale Show.

Ha anche parlato del periodo passato come co-conduttrice della trasmissione di Rai Due, sottolineando che è stata a una scuola di televisione che le ha dato il privilegio di entrare tutti i giorni nelle case degli italiani.

