I Fatti Vostri, Roberta Morise non sta bene: l’annuncio di Giancarlo Magalli

«Cercasi da giorni in tv ragazza di 34 anni, alta un metro e 75, capelli Castani, ex miss Calabria e con le misure da fotomodella: 86, 60, 90. Il suo nome è Roberta Morise».

Sembra un annuncio degno di Chi l’ha visto? Appare anche un’esigenza quasi morbosa da parte del pubblico sapere dove sia finita Roberta Morise, la valletta di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, sparita da qualche giorno dalla televisione.

LEGGI ANCHE: Adriana Volpe e lo scontro con Magalli: “La Rai mi ha lasciato sola”.

E i soliti sospetti sui social: Magalli ha consumato l’ennesima valletta dopo Adriana Volpe? È stata cacciata? Forse ne arriverà una nuova? Nulla di tutto questo.

Cosa è accaduto quindi alla Morise? Soltanto una persona lo può sapere. E questa persona è Giancarlo Magalli.

LEGGI ANCHE: Di Maio si è dimesso da capo politico del MoVimento 5 Stelle.

«Non sta bene purtroppo, ha avuto un problema. Fa ridere, perché Roberta per noi è una bambina, talmente tanto la consideriamo una bambina che credo si sia presa una malattia da bambini, non so se morbillo o rosolia, una cosa del genere», ha spiegato il conduttore.

E ancora: «Noi speriamo che torni in pista velocemente anche perché non la possiamo sostituire in nulla di quello che fa, oggi mandiamo uno spazio registrato tanto la ricetta vale comunque, poi per i prossimi giorni vedremo come fare».

Infine, la conclusione e l’invito a tornare presto: «Coraggio torna, ti aspettiamo con grande impazienza». Null’altro si sa sulle condizioni di salute della Morise.

Attendiamo di saperne di più e le facciamo i nostri migliori auguri per una pronta guarigione.

LEGGI ANCHE: Sudorazione eccessiva: cause principali e come affrontare il problema.