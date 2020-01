Roberto Bolle superstar in TV e ora tutti si chiedono: è fidanzato?

Facile vincere quando hai Roberto Benigni come ospite di punta da alzare al volo. Ma il programma è anche di qualità e la gente pare apprezzarlo.

Stiamo parlando di Danza con me di Roberto Bolle, che si è aggiudicato la prima serata di ieri, mercoled 1 gennaio. Lo show kolossal di Rai1 condotto dal danzatore piemontese ha incassato infatti 4.392.000 telespettatori e uno share del 21,7%.

Secondo classificato ma a molta distanza è il film di Canale 5 Qua la zampa!, visto da 1.983.000 telespettatori pari al 9,56% di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con il film Dirty Dancing ha totalizzato 1.724.000 telespettatori e il 7,7%.

Diventa, quindi, un successo costante quello di Roberto Bolle, che mantiene gli stessi ascolti dello scorso anno e che sicuramente sarà riproposto il prossimo anno. D’altra parte una settimana fa lo stesso ballerino di Casale Monferrato ha dichiarato: «La gente mi ferma allarmata per strada e mi chiede se “Danza con me” andrà in onda. Mi sembra di trasmettere felicità. Poi portare la danza in televisione è sempre un successo».

E dopo il programma? Roberto deve fare ancora qualche puntata, quindi andiamoci piano. Ma si dice che un contratto sia già pronto e ha già il profumo di Mediaset, che non vede l’ora di strappare alla Rai il ballerino più famoso d’Italia.

E il foglio agitato ha un titolo e un brand Amici di Maria De Filippi, già perché il nostro Roberto pare che sia sotto l’attacco dell’incanto delle sirene della Maria nazionale, chiamato come giudice e insegnante. La proposta appare ricca e sarebbe un ulteriore avvicinamento della danza classica verso il pop. Ma quanto questo farà storcere il naso ai benpensanti. Bolle, che è artista intelligente, ne parlerà con le persone che stanno a lui sentimentalmente vicine.

Ma Roberto è fidanzato? Al momento non si sa, perché è capace di mantenere uno stile elegante anche nel gossip. Nel 2015 ha avuto una relazione con il chirurgo Roberto Spagnolo. Poi, gli sono state attribuite storie mai confermate col modello Massimiliano Neri e con il cantante Marco Mengoni. Siamo in attesa di capire chi o cosa, fuori dalla danza, fa innamorare Roberto.

