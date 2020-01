Roberto Facchinetti porta un cognome importante. Ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me della puntata del 10 gennaio 2020, l’uomo ha toccato diversi argomenti. Tra questi è il caso di ricordare anche il rapporto con il celebre fratello Francesco, ex cantante e oggi padre, marito e manager di diversi Vip che hanno trovato nel web il terreno più fertile per il loro business.

“Francesco era il mio eroe”

Il rapporto tra i due fratelli è molto forte. Roberto – che non è omonimo del padre, in quanto Facchinetti senior all’anagrafe si chiama Camillo Lorenzo – è nato 7 anni dopo Francesco. Il 32enne ha sempre considerato il marito di Wilma Faissol “il suo eroe”.

Nel salotto della conduttrice di Secondigliano, Roberto Facchinetti ha commentato alcune foto d’annata in compagnia del fratello maggiore, sottolineando che oggi non è cambiato nulla rispetto al passato e che quando si vedono «sono sempre grandi abbracci».

A unire i due figli dell’ex Pooh ci ha pensato, a quanto pare, anche un atteggiamento goliardico che, a detta di Roberto, li ha portati a non essere «dei figli modello». I due fratelli Facchinetti sono addirittura arrivati a staccare il generatore durante un concerto.

Il punto di vista sui Pooh

Nel corso dell’ospitata a Vieni da Me, il fratello di Francesco Facchinetti ha parlato anche del famoso genitori. Roberto Facchinetti ha fatto nello specifico riferimento ad alcune recenti dichiarazioni del padre tastierista. Pochi giorni fa, ospite di Marco Marra nel salotto del programma La Mia Passione, Facchinetti senior ha ricordato con non poca commozione l’esperienza pluridecennale con il gruppo musicale affermando che oggi «I Pooh non esistono più».

Cosa ne pensa suo figlio Roberto in merito? Secondo il fratello di Francesco Facchinetti vige la regola del ‘mai dire mai’. Il 32enne, rispondendo alle domande di Caterina Balivo, ha affermato di sperare che possano tornare sul palco assieme.

Roberto… e gli altri suoi fratelli

Roberto Facchinetti e il fratello Francesco sono solo due dei figli dell’ex tastierista del celebre gruppo musicale italiano. Dalla relazione con Mirella Costa sono nate Alessandra, celebre stilista, e Valentina. Francesco, classe 1980, è invece frutto della storia d’amore tra Francesco Facchinetti e Rosaria Longoni.

L’ex Pooh, archiviata la storia con la Longoni, ha iniziato una relazione con Giovanna Lorenzi, divenuta sua moglie nel 1989. I due sono diventati genitori di Roberto, nato nel 1987, e di Giulia, sposata con Juri e diventata mamma di Lorenzo, uno dei tanti nipoti del musicista, nel 2016.