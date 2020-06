Roger Federer e il suo attico a Dubai da 14,5 milioni (FOTO)

Roger Federer è tra i tennisti più talentuosi al mondo. Soprannominato King Roger o The Swiss Maestro, è il giocatore più a lungo numero Uno al mondo, e sotto diversi punti di vista: sia come totale di settimane in vetta al ranking (ben 310), sia per l’età raggiunta detenendo il primato.

Di nazionalità svizzera, passa la maggior parte del suo tempo in una casa super lussuosa sul Golfo Persico, a Dubai. Una dimora da sogno, con un arredamento ricercato e che lascia trasparire un certo gusto.

Roger Federer non viene ammirato dai suoi fan solo per la prestanza fisica e i risultati raggiunti in carriera, anche il suo stile di vita è invidiabile agli occhi di molti. Infatti, al suo superattico può arrivare anche con un elicottero che atterra direttamente sul tetto del palazzo. Come è facilmente intuibile, la scelta del tennista non è per tutte le tasche. Abita in un appartamento da 566 metri quadri, all’interno del complesso residenziale extralusso Le Reve.

Il valore d’acquisto è altrettanto proibitivo: 14,5 milioni di euro. Una cifra che quasi nessuno ha mai visto. Non a caso è stato nominato dalla nota rivista Forbes lo sportivo più ricco al mondo. Per i più intraprendenti, però, sono d’obbligo alcune precisazioni. Invadere la casa di Federer è impossibile anche solo in sogno.

A garantire la sicurezza di tutto l’edificio ha assunto una squadra speciale di guardie del corpo. Ogni appartamento è dotato di un maggiordomo personale. A disposizione anche una limousine con autista o, in alternativa, una Ferrari. Per tutti gli inquilini, poi, sempre sul tetto, c’è un’intera palestra privata a disposizione. Non può certo mancare la piscina e, come precedentemente citato, l’eliporto.

Nello specifico, l’attico è composto da cinque camere da letto con un’ampia cabina armadio, altrettanti bagni in marmo, un salone di rappresentanza e alcuni salottini più piccoli (si fa per dire). In tutto è arredato con preziose opere d’arte. Insomma, essere amici di Roger Federer piacerebbe un po’ a tutti.

