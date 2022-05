Scontro tra auto e monopattino, morto un 24enne

Incidente stradale mortale a Roma.

Un ragazzo di 24 anni è morto dopo che il monopattino su cui viaggiava è stato centrato da un’auto, una Dacia Sandero, in viale di Tor di Quinto.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 22 di ieri sera, domenica 8 maggio. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano. Il 24enne è morto sul colpo, mentre il conducente dell’auto è stato trasferito all’ospedale Sant’Andrea in stato di shock. Per lui richiesti esami tossicologici di rito. Indagini sono in corso da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Posti sotto sequestro entrambi i mezzi.

La vittima, come riportato su Roma Today, si chiamava Matteo Taglienti, soldato dell’esercito italiano, originario della provincia di Frosinone. Prestava servizio come effettivo presso il Reggimento Lancieri di Montebello (°8) e tornava di sovente nella frazione di Vaglie San Nicola dove vivono i genitori e i parenti.

LEGGI ANCHE: Alessandria, ucciso portiere d’albergo.