Rosette zucca e gorgonzola, l’alternativa gustosa alle classiche lasagne

Mai provate delle pagnotte davvero speciali e colorate? Stiamo parlando delle rosette zucca e gorgonzola, con le rosette rigorosamente fatte in casa. Che aspettate, tuffatevi in questa ricetta che assicura un primo piatto gustoso, saporito e ideale per l’autunno. Si può scegliere qualsiasi tipo di zucca. Sarà poi nostro compito cuocerla in padella con un pochino di cipolla per renderla più gustosa, o farla intera al forno, o ancora in friggitrice ad aria. Il risultato resta garantito e delizioso. Le rosette di pasta saranno un po’ come una lasagna davvero speciale.

Nel procedimento per preparare le rosette alla zucca, un po’ come le girelle di lasagne, sarà necessario anche preparare una speciale besciamella. Insieme al gorgonzola consiste nell’accostamento dolce-salato che renderà la ricetta davvero perfetta. Andiamo a vedere cosa servirà per queste gustose rosette.

Ecco di seguito gli ingredienti necessari. La besciamella al gorgonzola: 450 ml latte, 200 g gorgonzola, 40 g burro, 40 g farina 00, sale, noce moscata. Per il ripieno alla zucca: 800 g zucca, 120 g Parmigiano Reggiano, 1 cipolla bionda, sale, olio extravergine d’oliva, noce moscata. Per le rosette: 200 g sfoglia fresca all’uovo, Parmigiano Reggiano.

Preparazione della besciamella. Mettete il burro in un pentolino e fatelo sciogliere a fuoco basso. Unite la farina e mescolate con una frusta a mano in modo da non creare grumi. Cuocete burro e farina fino a che inizieranno a cambiare colore e diventare leggermente ambrati poi unite il latte mescolando con la frusta in modo da evitare grumi. Unite il sale e la noce moscata e continuate a mescolare cuocendo a fuoco basso fino a che si sarà addensata. A besciamella pronta unite il gorgonzola privato della crosta e mescolate con una spatola.

Una volta scelta la zucca, tagliatela a spicchi. Togliete la buccia e i semi alla zucca. Tagliate la zucca cruda a cubetti abbastanza piccoli. Sbucciate la cipolla e tritatela finemente. In una grande padella mettete 3 cucchiai di olio extravergine di oliva e fateli scaldare poi mettete a soffriggere la cipolla per qualche minuto. Unite la zucca a cubetti, mescolate e fate cuocere la zucca a fuoco medio girandola continuamente fino a che sarà completamente cotta e morbida. Schiacciate la zucca con una forchetta. Trasferite la zucca cotta e schiacciata in una ciotola e unite il parmigiano grattugiato. Mescolate e uniformate gli ingredienti per il ripieno.

A questo punto, in una pirofila, facciamo uno strato leggero con la besciamella al gorgonzola. Prendete una sfoglia di lasagna fresca da non precuocere e mettetela in verticale su un tagliere poi tagliatela in 4 parti per il verso lungo in modo da avere 4 strisce uguali. Posizionate il ripieno alla zucca su ogni striscia di pasta e arrotolate. Posizionate tutte le rosette di zucca nella teglia ben vicine le une alle altre fino ad esaurirle tutte. Coprite le rosette alla zucca con la restante besciamella al gorgonzola e spolverate con parmigiano grattugiato.

Cuocete in forno preriscaldato ventilato a 180/200° per 25 minuti circa fino a vedere la formazione di una crosticina croccante in superficie.