Rovazzi: le parole sulla morte del nonno per Coronavirus

Sono diversi i Vip che sono stati colpiti personalmente dal dramma del Coronavirus. Tra questi c’è anche il cantante Fabio Rovazzi, che ha vissuto il dramma della perdita del nonno. Il cantante ha parlato di questo periodo difficile nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

Niente pezzi allegri per l’estate

Da diversi anni a questa parte, Fabio Rovazzi ha abituato i suoi fan a diverse hit estive allegre, che hanno fatto ballare per l’estate e non solo. Quest’anno, come rivelato da lui stesso nel corso dell’intervista al quotidiano milanese, la situazione è diversa. Il cantante ha infatti specificato che la quarantena è stata per lui un periodo buio non solo per l’assenza di stimoli, ma anche per il dramma vissuto dalla sua famiglia. no firma

Come sopra ricordato, infatti, il cantante ha perso l’amato nonno per via del Covid-19. “La situazione nelle RSA era drammatica. Ho vissuto mesi brutti combattendo contro cose assurde. Avrei potuto fare un post di divisione e attacco. Non l’ho fatto per rispetto del nonno e per non sporcare il nostro rapporto”: queste le parole della voce di successi come Andiamo a Comandare e Faccio Quello che Voglio, che ha dedicato un post commovente al nonno scomparso.

Poco più di un mese dopo, dalle pagine del Corriere della Sera, Fabio Rovazzi ha raccontato il dolore della sua dipartita, dicendo la sua anche su alcuni fatti di stretta attualità legati all’emergenza. Nello specifico, Rovazzi ha affermato di essere rimasto sorpreso per via del silenzio delle autorità relativamente alla manifestazione dei gilet arancioni in Piazza Duomo a Milano e non solo.

Commentando le idee di chi considera il Coronavirus un complotto e un’invenzione, ha sottolineato che la sua reazione è di prendere la cosa di petto e impazzire, dal momento che ha vissuto da vicino la tragedia della malattia.

