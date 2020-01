Rubate in Rai le scarpe alla giornalista Manuela Moreno

Non lasciate incustodite le vostre scarpe alla Rai. Anche se siete nell’azienda di Stato e televisiva più importante, il ladro può essere sempre dietro l’angolo. A farcelo capire è una tra le più importanti giornaliste e conduttrici televisive che tutti i giorni accompagnano le nostre ore davanti al piccolo schermo quando ci vogliamo informare.

«Furto! Rubate queste scarpe dal mio armadietto in redazione! Il ladro ha scassinato la serratura…». Con un post sui suoi profili social, la conduttrice del Tg2 Manuela Moreno ha denunciiato il singolare furto di un paio di calzature eleganti (un décolleté blu di ecopelle simil-pitone ‘tacco 12’) dal suo armadietto nella redazione del Tg2 a Saxa Rubra.

Scarpe di cui ha allegato diverse foto postate in passato su Instagram. «Chi le ha viste? Se le incontrate scrivete qui», ha aggiunto ironica la giornalista, che elenca poi alcuni hashtag a tema “#dispetti #feticisti #sfigati.

Manuela Moreno, 53 anni, per chi non la conoscesse è la conduttrice del Tg2 Post, ovvero il programma di approfondimento che segue il telegiornale del secondo canale. Un volto familiare il suo, capace di portare il programma, con il suo stile tranquillo, pacato, ma allo stesso tempo credibile, fino al 5% di share, che a prima vista può apparire poco, ma che per quel canale in quell’orario, scontrandosi con Striscia la Notizia su Canale 5 e I Soliti Ignoti con Amadeus su Raiuno, è un ascoltone. Intanto, bisogna capire chi ha rubato queste scarpe col tacco. Una donna invidiosa? Un maniaco? Un nemico della giornalista?

Intanto, Manuela la prende a ridere, postando foto di lei che cammina in Rai a piedi nudi. Un’ulteriore provocazione che ha fatto pensare che il tutto sia solo una fake news per cercare nuovi follower e nuovi contatti. Ma non ci è dato sapere se questa teoria è reale.

In ogni caso, oggi, Tg2 Post andrà in onda regolarmente e con la sua conduttrice. Con o senza scarpe addosso.

Il tutto accade nelle ore in cui l’amministratore delegato Rai Salini sta ridisegnando la struttura della televisione pubblica. E non è un bel segnale per nessuno. I nuovi direttori sembrano essere Stefano Coletta alla direzione di Rai1 e dell’Intrattenimento di prime time, Ludovico Di Meo alla guida di Rai2 e della direzione Cinema e serialità, Silvia Calandrelli a Rai3 e alla direzione Cultura, Franco Di Mare all’Intrattenimento del day time, Angelo Teodoli al Coordinamento generi, Duilio Giammaria ai Documentari, Eleonora Andreatta alla direzione Fiction, Luca Milano alla direzione Ragazzi.

