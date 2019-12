Ruby Ter, Ambra Battilana: “Ecco cosa succedeva ad Arcore”

La conferma, dettaglio per dettaglio, della serata ‘a luci rosse’ che vide ad Arcore, nel 2010, nel corso della quale Silvio Berlusconi «era sempre con le mani addosso alle ragazze», «baciava i loro seni» e si faceva «mettere il sedere in faccia», ma anche il racconto delle «molestie» da lei subite nel 2015 dal produttore cinematografico statunitense Harvey Weinstein.

Ha parlato di tutto questo, rispondendo prima alle domande del pm Luca Gaglio e poi a quelle del suo difensore, la modella Ambra Battilana, una delle testimoni ‘chiave’ delle inchieste sul caso Ruby, deponendo nel processo ‘Ruby ter’ a carico del leader di Forza Italia e di altre 28 imputati, tra cui molte ‘olgettine’.

La modella, che ora vive a New York («me ne sono dovuta andare dall’Italia, perché il mio nome era ‘macchiato’ come una escort»), ha parlato, come aveva già fatto negli altri processi, del ‘bunga-bunga’ a villa San Martino («Berlusconi mi toccò il sedere») e poi anche del ‘procedimento’ a carico di Weinstein, che «mi palpò», che inizierà il 6 gennaio.

Ex Miss Piemonte e autrice nell’aprile 2011, assieme a Chiara Danese, di una memoria che fece avere ai pm di Milano, diventando una delle testi ‘chiave’ delle serate hard di Arcore, Battilana ha ripercorso, passo passo, come aveva già fatto nelle deposizioni dei due altri processi sul caso Ruby, come arrivò a Villa San Martino quell’agosto del 2010 e cosa vide.

Ha raccontato di nuovo, ad esempio, che Nicole Minetti nella stanza del bunga-bunga, dopo la cena con la presenza dell’ormai famosa ‘statuetta di Priapo’, «ballava nuda a un metro da me, si faceva toccare da Berlusconi, Berlusconi la baciava sulla bocca, sul seno e le toccava il sedere».

Lei e Chiara decisero di andarsene ed Emilio Fede «ci minacciò dicendoci che se andavamo via, per Miss Italia non avevamo possibilità e mi ricordo che Berlusconi annuiva».

Ha raccontato delle barzellette ‘sconce’ dell’ex premier, che lei all’inizio aveva scambiato «per un sosia, un imitatore», e poi ancora di Fede che diceva a Chiara «sdraiati da qualche parte e ti faccio compagnia», del leader di Forza Italia che «ci fece prendere delle statuette colorate da una scatola, ero confusa e mi chiedevo ‘perché il presidente dell’Italia ha una collezione di giocattoli?’».

Già durante la cena, poi, ha spiegato ancora la modella ventisettenne, le ragazze «baciavano in bocca Berlusconi, lo toccavano sotto il tavolo nelle parti intime, si facevano toccare i seni e lui le palpava». Ha detto anche di aver subito, dopo la serata ad Arcore, «minacce» e »aggressioni psicologiche» da Daniele Salemi, che all’epoca era suo agente e che aveva portato lei e Chiara ad un provino da Fede per fare le ‘meteorine’.

Infine, ha parlato anche del caso Weinstein, chiarendo di averlo denunciato per molestie, di aver di recente «sciolto l’accordo di riservatezza» che aveva firmato in precedenza e di aver «collaborato con la polizia», già all’epoca, per raccogliere prove contro di lui. «Io, poi, non volevo firmare l’accordo – ha spiegato – ma ai tempi avevo 22 anni, non conoscevo bene la lingua, era difficile andare avanti nella battaglia». Ora, però, il procedimento partirà, ha concluso Battilana, «il 6 gennaio».

