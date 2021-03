Rumori insoliti in casa? 5 possibili cause per non pensare ai ladri

Stiamo dormendo e ci svegliamo improvvisamente per un rumore insolito proveniente dall’interno della nostra casa. Pensiamo allo scenario peggiore: magari c’è uno sconosciuto che sta tentando di entrare. In realtà, prima di entrare nel panico, c’è una spiegazione logica per questi rumori, come riportato su Brightside.me.

Legno, metallo e cemento si espandono in base ai cambiamenti della temperatura

La temperatura in casa cambia molto di notte rispetto al resto della giornata. I livelli di umidità cambiano e il legno, il metallo e il cemento reagiscono espandendosi. Ad esempio, se una superficie di legno viene mantenuta calda durante il giorno ma si raffredda di notte, è naturale che ne risenta. Ecco perché può emettere rumori insoliti che sono sufficienti per farti venire un infarto a tarda notte.

I tubi dell’acqua

Ci sono molti rumori diversi che i tubi possono emettere durante il giorno, specialmente di notte. Potrebbero avere lo stesso suono di un colpo, un fischio o persino un ronzio ma non è un fantasma a causare il problema. Potremmo avere problemi con il flusso dell’acqua o con lo scarico. Inoltre, molte case spesso sperimentano tubi allentati che provocano gocciolamenti d’acqua nel lavandino.

Una nuova casa fa rumori durante la sistemazione

Se ci siamo appena trasferiti in una casa nuova di zecca e continua a scricchiolare, non dobbiamo preoccuparti. Tutti questi rumori sono soltanto la reazione dell’edificio ai cambiamenti di temperatura. Questo perché le nuove case sono molto umide a causa di tutti i materiali utilizzati per costruirle. Quindi, quando iniziano ad asciugarsi, si espandono e sono molto rumorosi.

Viti allentate

Se la scala cigola troppo e ogni volta che il gatto sale e scende pensiamo di avere un intruso, ecco cosa dobbiamo controllare. È possibile che le viti che fissano i gradini delle scale si siano allentate. Oltre a serrarle meglio, dovremmo pensare di aggiungere alcune viti extra per una maggiore sicurezza.

Topi nelle pareti

I topi hanno la capacità di riprodursi in grandi quantità e le pareti della casa sono l’ideale. Se abbiamo notato piccoli fori sui battiscopa o sui muri, probabilmente ne stiamo ospitando qualcuno. Quello che dobbiamo fare è attirarli fuori dal nascondiglio con il cibo. Quando hanno fame, usciranno.

