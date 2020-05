Icona sexy degli anni ’80, Sabrina Salerno, che pochi mesi fa ha incanto il Festival di Sanremo esibendosi in uno dei suoi brani storici, ha raccontato ai microfoni di Rai Radio 2 qualche dettaglio sulla sua vita sentimentale. Nel corso della trasmissione I Lunatici, la cantante di Boys ha dichiarato che, quando era giovane, ha sempre avuto la testa sulle spalle.

Nel periodo di grande lavoro che sono stati per lei gli anni ’80, era alla ricerca del principe azzurro ma, a suo dire, “non se la filava nessuno”. Sabrina Salerno, che a 53 anni sfoggi una bellezza da fare invidia a donne molto più giovani, ha dichiarato ai microfoni della trasmissione radiofonica che, quando era giovane, si innamorava di persone che la evitavano e che per questo si sentiva molto sola.

Il primo fidanzato serio nel ’91

Per Sabrina Salerno, il primo fidanzato serio è arrivato nel 1991, ossia a 23 anni. Nel 1992, è arrivato l’uomo che le ha cambiato la vita, ossia l’imprenditore tessile veneto Enrico Monti, erede del fondatore delle Tessitura Monti di Mogliano Veneto.

“Ho avuto tre uomini nella mia vita, il resto è stata roba da nulla“: queste le parole di Sabrina Salerno, che ha dichiarato che nei ruggenti anni ’80 era desiderata superficialmente ma che nella sua vita c’era il vuoto. La bellissima showgirl e cantante ha altresì affermato che molti di quelli che le piacevano sono tornati anni dopo, ma che gli è andata male.

La Salerno, infatti, è felicemente impegnata con Monti dall’inizio degli anni ’90. La coppia, che nel 2004 ha accolto il figlio Luca Maria, si è sposata nel 2006. Come rivelato sempre da Sabrina durante l’intervista radiofonica, in questi mesi di quarantena non hanno mai litigato. Enrico Monti, che come molte persone è tornato a lavorare, è stato per lei di grande sostegno psicologico durante il lockdown.

