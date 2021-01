Sabrina Salerno , ospite a Verissimo, ha raccontato un dettaglio doloroso della sua vita privata.

Alla Toffanin ha parlato anche di un furto d’identità sui social.

Sabrina Salerno, ospite nel corso della puntata di Verissimo del 30 gennaio 2021, si è confessata a cuore aperto con Silvia Toffanin, parlando di un’esperienza che, all’inizio della carriera, l’ha segnata tantissimo.

Sabrina Salerno: “Ero controllata, non potevo vedere nessuno”

Nel salotto di Silvia Toffanin, Sabrina Salerno ha parlato del rapporto a dir poco tormentato con colui che è stato il suo primo manager.

A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Era un uomo che riusciva a soggiogare tutte le persone che aveva a fianco. Non si dovrebbe parlare male di chi non c’è più, ma non posso perdonarlo perché non ha giustificazioni per il male che mi ha fatto.

Queste alcune delle parole della diva di Boys (Summertime Love). La Salerno ha altresì affermato che l’uomo, il quale era per lei “una sorta di manager”, guadagnava dai suoi proventi e le ha rubato tantissimi soldi.

Questo calvario è duranto per tanto tempo. La Salerno, infatti, è riuscita a liberarsi dell’incubo a 24 anni con l’aiuto degli avvocati.

Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente. Per lui ero la sua creatura e dovevo fare quello che mi diceva: ma su di me non aveva effetto e facevo il contrario.

La splendida artista genovese, che il prossimo 15 marzo compirà 53 anni, ha raccontato di una recente disavventura social. Alcune sue foto, infatti, sono state rubate e postate su un social russo di nome VK, con vergognose allusioni anche alla figura di Luca Maria, figlio, ancora minorenne, di Sabrina e del marito Enrico Monti.

