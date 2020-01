Leo Gullotta è uno dei volti più amati della tv e del teatro italiano. L’attore, nato a Catania nel 1946, ha iniziato la sua carriera molto giovane presso il Teatro Massimo Bellini della sua città natale. Dopo un’esperienza al Teatro Stabile, ha raggiunto la grande fama grazie al Bagaglino.

Il celebre attore, dopo 32 anni d’amore, si è unito civilmente con il compagno storico poco tempo fa. Chi è il marito di Leo Gullotta? Scopriamo assieme qualche informazione sull’uomo che, da tanto tempo ormai, è accanto al celebre attore.

Leo Gullotta: chi è l’uomo che ha sposato

Chi è il marito di Leo Gullotta? Sull’identità del compagno storico del celebre attore siciliano non si sa nulla di preciso. Gullotta ha iniziato a parlare di lui nel 2016. Ospite nel salotto del Maurizio Costanzo Show, l’ex volto maschile del Bagaglino di Pingitore – nonché attore in film come Vajont, Mi Manda Picone e Baaria – ha rivelato al pubblico di avere una relazione serena da una trentina d’anni e di vivere con serenità una convivenza di lunga data.

Nell’estate del 2019, ospite di Io e Te, ha dichiarato di essersi unito civilmente al compagno l’anno prima. La rivelazione è avvenuta nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco, dal 2017 sposato con il giornalista Alessio Orsingher.

Come già accennato, non si sa chi sia il marito di Leo Gullotta. L’attore, che ha fatto coming out nel lontano 1995 (quando la situazione in Italia per quanto riguarda i diritti delle coppie omosessuali era dir poco preoccupante se paragonata ad oggi), ha infatti scelto di vivere con assoluta riservatezza la relazione con l’uomo della sua vita.

Leo Gullotta: il punto di vista sui diritti delle coppie omosessuali

Almeno per ora, rispondere alla domanda “chi è il marito di Leo Gullotta?” è impossibile. Nonostante questo è importante parlare del messaggio che l’attore ha lanciato nel momento in cui ha deciso di rivelare in televisione di essersi sposato con il compagno storico.

L’attore, le cui parole hanno ricevuto l’immediato supporto di Pierluigi Diaco, ha infatti dichiarato che “I diritti sono diritti, diritti conquistati. Quando arrivano dobbiamo essere felici grazie anche al lavoro di tantissime persone che si sono impegnate per far arrivare questi diritti”.

Pochi giorni fa, nel corso di un’intervista a Radio2 per il programma I Lunatici, Gullotta ha sottolineato di non parlare spesso del matrimonio in quanto si tratta della sua vita privata. Sempre ai microfoni di Radio2 ha parlato della situazione del Paese nel 2019, esprimendo un parere positivo sul movimento delle sardine.