Salame di cioccolato: la ricetta completa, facile e veloce

Concedersi qualche coccola gustosa ogni tanto non fa certo male! Tra le più sfiziose, rientrano senza dubbio i piatti a base di ciccolato. Tra le ricette più semplici ed efficaci, troviamo il salame di cioccolato. Come prepararlo in casa? Vediamo assieme tutte le indicazioni.

Ingredienti

200 grammi circa di cioccolato fondente

150 grammi circa di burro a temperatura ambiente

Due uova

180 grammi circa di biscotti secchi

150 grammi di zucchero

10 ml di rhum

Svolgimenti

La preparazione del salame di cioccolato inizia con un focus sull’ingrediente principale, che deve essere tagliato con un coltello e, successivamente, fatto sciogliere a bagno maria. Quando ci si accorge che il cioccolato è fuso, bisogna semplicemente lasciarlo intiepidire.

Cosa bisogna fare a questo punto? Prendere il burro – attenzione, deve essere a temperatura ambiente – e montarlo assieme allo zucchero con l’aiuto delle fruste. Quando si conclude questo processo, bisogna aromatizzare il tutto con il rhum.

Archiviati questi step, arriva invece il momento di versare le uova dopo averle leggermente sbattute una alla volta. Fondamentale è proseguire con l’utilizzo delle fruste, fino a quando non si ottiene un composo chiaro e dalla consistenza spumosa.

A questo punto, arriva il momento di versare il cioccolato precedentemente fuso, che sarà ormai a temperatura ambiente. Fino a quando quest’ultimo non risulta sufficientemente incorporato, è necessario continuare a mescolare. Nel momento in cui si ottiene questo risultato, bisogna aggiungere i biscotti sminuzzati con le mani. Dopo aver trasferito l’impasto su un foglio di carta da forno, è necessario dargli la forma di una salsiccia.

Il salame va poi chiuso nel foglio sopra citato e conservato in frigorifero per una notte, fino a quando non si sarà rassodato. Nel momento in cui lo si serve, è possibile decorarlo con zucchero al velo.

