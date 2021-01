Samanta Togni: “Farò un’operazione al seno”, ecco perché

Samanta Togni, ex maestra di Ballando con le Stelle attualmente compagna di viaggio di Magalli nella trasmissione I Fatti Vostri, ha intenzione di ridursi il seno. Lo ha confessato lei stessa nel corso di un’intervista al settimanale Confidenze.

Samanta Togni: “Vorrei ridurmi il seno e mio marito è d’accordo”

Samanta Togni, classe 1981, nel corso dell’intervista a Confidenze ha sottolineato che, in virtù della terza coppa C che indossa, ha spesso problemi con le canotte e con gli abiti succinti.

Mio marito è chirurgo plastico. Mi piacerebbe approfittarne per farmi ridurre il seno (ho una terza coppa C e in canotta ho sempre qualche problema).

La Togni, mamma del quasi ventenne Edoardo Trappetti, festeggerà a breve il primo anno di matrimonio con il chirurgo estetico Mario Russo, conosciuto pochi mesi prima del matrimonio durante un viaggio in treno. Con uno studio a Roma e fino a pochi mesi fa attivo anche a Dubai – ha scelto di lavorare per un po’ solo in Italia per stare accanto alla moglie – a detta della Togni è d’accordo con la sua idea di sottoporsi alla mastoplastica riduttiva.

Lui è d’accordo, anche se più del fisico cambierebbe qualcosa del mio carattere: la poca pazienza.

