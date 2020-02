San Valentino da Bruno Barbieri: quanto costa la cena?

San Valentino è alle porte e, come tutti gli anni, tantissimi innamorati si impegnano per cercare idee su come passare la serata con la propria dolce metà. Chi ama la cucina opta per le cene presso ristoranti particolari e, magari, si concede locali di particolare lusso, come per esempio il Fourghetti di chef Bruno Barbieri, una delle colonne di Masterchef Italia. Quanto costa mangiare presso il suo bistrot di Bologna. Seguici nelle prossime righe per scoprirlo.

Quanto costa mangiare al Fourghetti?

Per prendere informazioni sui costi della cena al Fourghetti, il bistrot che Bruno Barbieri ha aperto nella grassa Bologna, siamo andati direttamente sul sito del locale. Ricordiamo innanzitutto che il bistrot di Barbieri propone un menu alla carta e il Fourghetti Lunch (che non è certo l’alternativa migliore quando si parla di San Valentino).

Tra le opzioni che si possono scegliere quando si decide di passare il giorno dedicato all’amore a tavola presso il ristorante di uno degli chef più importanti del mondo è possibile citare la fonduta di caprino con lingua di vitello brasata, foglie verdi ripassate e tartufo bianco, che ha un costo di 30 euro (senza tartufo è 14).

Come non citare poi la giardiniera d’inverno con capesante brasate e glassa piccante di mostarda? In questo caso, parliamo di un piatto caratterizzato da un costo pari a 16 euro. Proseguendo con la scoperta del menu, troviamo l’arrosto di verdure con semi croccanti, brace di crostacei, limone, spezie, insalata russa, che ha sempre un prezzo di 16 euro. Mediamente, per una cena al Fourghetti di Bruno Barbieri si spendono attorno ai 55 euro a testa (vini esclusi e considerando antipasto, portata principale e dessert).

Fourghetti Experience

Un’altra alternativa molto interessante per chi vuole provare il ristorante di Bruno Barbieri a San Valentino e non solo è il percorso Fourghetti Experience. Di cosa si tratta? Di un’esperienza personalizzata a cura dello chef, nel corso della quale i clienti sono guidati alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche in un contesto curato in ogni minimo dettaglio.

