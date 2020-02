San Valentino: ogni anno una donna riceve un mazzo di fiori dal marito che non c’è più

Il protagonista di questa storia, triste ma al tempo stesso molto romantica, è un uomo di Georgetown, nel Kentucky. Prima di morire ha fatto in modo che la moglie non si sentisse mai da sola a San Valentino, la festa degli innamorati.

E Richard, il marito di Tracey Cox, era certamente molto innamorato. Venuto a mancare nel 2012, dopo aver lottato contro il cancro per tre anni, ha predisposto tutto per fare sapere alla moglie che l’avrebbe amata per sempre.

La donna è rimasta davvero sorpresa quando ha ricevuto il primo mazzo di fiori per San Valentino, a un giorno di distanza dal suo compleanno. «È stato davvero emozionante», ha dichiarato ai giornalisti, «È un momento triste, ma allo stesso tempo felice. Perché so che Richard rimarrà sempre con me».

All’inizio, Tracey credeva che sarebbe stato un regalo saltuario e che prima o poi il rituale si sarebbe interrotto, ma sinora ogni 14 febbraio riceve il suo regalo da parte del marito defunto, ancora innamorato.

I fiori sono accompagnati da un biglietto. Uno degli ultimi recitava: «Tracey, anche se non puoi vedermi, sono sempre qui. Love Rich». La figlia Betania pensa che questa sia la dimostrazione di quanto il padre fosse premuroso. «Questo è vero amore», ha spiegato. E poi ha aggiunto: «Non sappiamo ancora quanto durerà, ma siamo certi che non si fermerà molto presto».

Anche il figlio Nicholas è molto orgoglioso del papà: «Mio padre mi ha insegnato cosa vuol dire amare davvero! È il dono più grande che mi potesse mai lasciare!», ha detto. Un gesto d’amore davvero sorprendente e per nulla scontato, quello di un marito innamorato che sceglie San Valentino per fare sapere a sua moglie che non rimarrà mai sola. Un amore che la morte non è riuscito a spezzare.