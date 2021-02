San Valentino, scopri quali sono i 5 regali da evitare

Mancano poche ore a San Valentino e sono tantissime le persone che sono alla ricerca del regalo per la propria dolce metà. Come in altre situazioni, per trovare una risposta è bene essere consapevoli degli errori da non fare. Se ti stai chiedendo quali siano i regali di San Valentino da evitare, in questo articolo ne abbiamo elencati 5 (da non fare mai alla propria lei).

Aspirapolveri? No, grazie!

San Valentino è una festa all’insegna del romanticismo e, parliamoci chiaro, in un’aspiravolvere ce n’è ben poco. Da non dimenticare è poi il fatto che le faccende domestiche non devono essere appannaggio esclusivo femminile. Giustamente chiunque abiti in una determinata casa deve dare il proprio contributo per gestirla!

I diamanti non sono sempre i migliori amici delle ragazze

“Diamonds Are a Girl’s Best Friend“: così cantava Marylin Monroe in Gli Uomini Preferiscono le Bionde. Le parole dell’indimenticabile attrice non devono essere sempre prese alla lettera! Regalare per San Valentino il classico brillocco alla propria dolce metà non rappresenta per forza una buona idea.

Come mai? I motivi sono diversi. Il primo riguarda il fatto che non è automatico che i diamanti le piacciono. In secondo luogo, non bisogna dimenticare che l’anello con il diamante ha un significato particolare, che non sempre è il caso di chiamare in causa se, per esempio, si è all’inizio di una relazione.

Mazzo di ciclamini

Se stai pensando di regalare dei coloratissimi fiori alla tua lei, fai attenzione a sceglierli bene. Forse non tutti sanno che, per esempio, i ciclamini hanno un significato che, nel linguaggio delle piante, comunica una volontà di separazione.

Pigiama? Pollice verso!

Altro regalo da evitare categoricamente a San Valentino è il pigiama. Il motivo non è neanche il caso di spiegarlo!

Creme antirughe

Se proprio si vuole regalare un prodotto di bellezza alla propria lei per San Valentino, è meglio evitare doni che sottolineano un difetto fisico.

