Sandra Milo, chi è la figlia Azzurra De Lollis

Azzurra De Lollis è frutto dell’amore tra Sandra Milo e Ottavio De Lollis. La terzogenita, dopo Debora – oggi giornalista televisiva e nata dalla relazione con Moris Ergas – e Ciro De Lollis. Maria Azzurra è nata il 5 maggio 1970.

Ancora molto piccola, è stata sottoposta a un processo di canonizzazione, come racconta la madre in un’intervista di qualche anno fa. La bambina, infatti, appena nata era cianotica e non dava segni vitali. Secondo la Chiesa, sarebbe stata miracolata da Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine monastico del Santo Volto e beatificata nel novembre 2005 alla Basilica di San Pietro.

Inoltre, è nata con un parto prematuro (a sole 28 settimane). Questo evento ha portato la madre, Sandra Milo, a lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. La figlia è anche sopravvissuta a un attentato. Nell’85 si trovava, insieme ai genitori, all’aeroporto romano di Fiumicino durante una sparatoria che è costata la vita a diverse persone.

Adesso Azzurra De Lollis lavora come attrice: ha deciso di seguire le orme della madre. Nel 2007 ha recitato nel film drammatico Nel Cuore di Una Vita, condividendo il set proprio con Sandra Milo.

Rispetto al suo privato, è molto riservata. Da alcune dichiarazioni della madre, si sa che vive con lei; mentre il fratello Ciro ha una compagna e una figlia nata nel 2015.

Il carattere di Azzurra sembra essere molto duro. Questo, almeno, è quello che trapela da una lettera che racconta il rapporto con la madre, letta durante una puntata di Domenica Live di due anni fa. Ancora oggi, infatti, pare che Sandra Milo cerchi di aiutarla a essere meno intransigente e un po’ più dolce, qualità che è sicura che la figlia abbia dentro di sé.

La Milo oggi è molto arrabbiata con Ottavio de Lollis: rimprovera al padre dei suoi figli di essere stato assente, di averla lasciata da sola durante gli anni più difficili. Se n’è andato senza lasciare traccia, non sa nemmeno dove risieda.

