Sanremo 2020, Al Bano: “Sì, io e Romina ospiti ma avrei preferito la gara”

«Io e Romina ospiti a Sanremo? Si, però per me Sanremo è sempre la gara, il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche. Così è bello, fai un Sanremo straordinariamente interessante ma mi manca la gara».

Così l’artista pugliese a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Ha scelto lei di non andare in gara? «Mah, hanno detto forse non hai più l’età per andare in gara. Secondo me si sbagliano ma va bene così».

Forse la scelta di presentarla come super ospite è una maniera per celebrare la sua grande carriera. «Indubbiamente va bene la celebrazione, certo. Ma siccome io ho vissuto sempre Sanremo con le gare… ho partecipato due volte come ospite d’onore e non è la stessa cosa».

LEGGI ANCHE: Al Bano torna in TV dopo la morte di mamma Jolanda.

Avesse potuto scegliere lei, insomma, sarebbe stato tra gli artisti in gara. «Sicuramente». Sa già quali pezzi farete con Romina Power? «Ancora non lo so, non abbiamo ancora deciso. È sempre bene aprire un tavolo e parlare».

La coppia, però, canterà senza dubbio Felicità: «Quella è una canzone che nasce a Sanremo e ha conquistato il mondo».

Le feste di Natale con Romina o con Loredana Lecciso? «No comment, non facciamo gossip…», ha concluso Al Bano.

LEGGI ANCHE: Brucia una bandiera arcobaleno e viene condannato a 16 anni di galera.