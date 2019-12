Sanremo 2020, Amadeus ha annunciato i nomi dei giurati del Festival

«Sono felicissimo, è una cosa che ho sempre voluto, è stato il mio primo pensiero quando sono stato nominato il 2 agosto».

Così Amadeus, direttore artistico e conduttore del 70esimo Festival di Sanremo, parlando di Sanremo Giovani a margine della presentazione dell’evento. «Ho voluto fare in modo che i giovani fossero valorizzati il più possibile, e grazie anche all’aiuto di Marco Liorni con Italia sì c’è stato un mese di Giovani in televisione. È importante che un evento come il 70esimo Festival cominci con Sanremo Giovani: è un inizio fondamentale».

Amadeus ha anche annunciato il nome dei giurati: Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio.

La finale di Sanremo Giovani andrà in onda domani sera su Rai1, in prima serata, e servirà a definire il cast della Nuove Proposte di Sanremo 70, portando i finalisti da 10 a 5. «Li inviterò ufficialmente domani sera in diretta», ha detto Amadeus.

Quanto alle ultime notizie sul cast (Al Bano ha detto a Porta a Porta che non sarà in gara ma sarà ospite, Fiorello ha detto che Jovanotti non ci sarà), il conduttore e direttore artistico del festival non si è sbilanciato: «Sanremo è di tutti. E ci sono voci che girano di cui nemmeno io so nullla. Sapete più cose di me. Comunque voglio un Sanremo sorprendente e gli amici come Jovanotti sono sempre i benvenuti se vogliono venire. Certo se va in Perù in bici… posso provare a iscriverlo alla Milano – Sanremo».

